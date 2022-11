Landtagswahl in Bayern 2023: Kandidaten, Themen, Termin

Alle fünf Jahre wählen die Menschen in Bayern einen neuen Landtag – im Herbst 2023 ist es wieder soweit. Wen schicken die Parteien bei der Wahl des 19. Bayerischen Landtags als Spitzenkandidaten ins Rennen? Um welche Themen geht es im Wahlkampf? Und wann genau wird überhaupt gewählt? Hier finden Sie alles Wichtige und Wissenswerte rund um die bayerische Landtagswahl. Dieser Text wird regelmäßig aktualisiert.

Wann ist die nächste Landtagswahl in Bayern?

Im Herbst 2023. Bisher ist der genaue Wahltermin aber noch nicht festgelegt. Klar ist, dass zwischen 17. September und 10. Dezember 2023 gewählt werden muss. Weil Schulferien und ein Termin im Winter erfahrungsgemäß ausscheiden, ist mit einem Wahlsonntag Ende September oder im Oktober 2023 zu rechnen. Zunächst verständigt sich dabei das bayerische Kabinett auf einen Wahltag, was aber bisher nicht eilt: Der genaue Termin muss spätestens fünf Monate vor der Wahl veröffentlicht werden.

Wer sind die Spitzenkandidaten?

Für die CSU tritt erneut Markus Söder an, er ist seit 2018 bayerischer Ministerpräsident und Parteichef. Die Grünen setzen auf eine Doppel-Spitzenkandidatur – mit den Landtags-Fraktionschefs Ludwig Hartmann und Katharina Schulze. Allerdings kommt Schulze nicht als bayerische Ministerpräsidentin infrage, weil die Verfassung dafür ein Mindestalter von 40 vorschreibt. Die Bayern-SPD hat sich für Landes- und Fraktionschef Florian von Brunn als Spitzenkandidat entschieden.

Die Freien Wähler gehen ein weiteres Mal mit ihrem Parteichef Hubert Aiwanger ins Rennen. Seit Herbst 2018 ist er bayerischer Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident. Die FDP im Freistaat wird von Martin Hagen angeführt, er ist Landesvorsitzender der Liberalen und ihr Fraktionschef im Landtag. Die bayerische AfD entscheidet erst im Frühjahr über Spitzenkandidat oder Spitzenkandidatin – also rund ein halbes Jahr vor der Landtagswahl.

Neben den Spitzenkandidaten nominieren die Parteien natürlich etliche weitere Kandidaten – in den verschiedenen Stimmkreisen und für die insgesamt sieben Wahlkreislisten (deren Einteilung den bayerischen Regierungsbezirken entspricht).

Wer ist bei der Landtagswahl wahlberechtigt?

Bei der Landtagswahl abstimmen dürfen alle deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sind und seit mindestens drei Monaten ihren Wohnsitz in Bayern haben. Wählen dürfen auch Beamte und Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst, die ihre Wohnung "aus beruflichen Gründen aus Bayern in einen Ort im Ausland nahe der Landesgrenze verlegen mussten". Dazu kommt eine generelle Einschränkung: Ausgeschlossen vom Stimmrecht ist, wer infolge eines Richterspruchs das Stimmrecht nicht besitzt. Das alles ergibt sich aus dem Landeswahlgesetz.

Wie funktioniert die Wahl?

Wie bei der Bundestagswahl gibt es auch bei der bayerischen Landtagswahl eine Erst- und eine Zweitstimme. Mit der Erststimme wählt man eine Direktkandidatin oder einen Direktkandidaten im Stimmkreis. Bayernweit gibt es rund 90 Stimmkreise. Hat eine Partei- oder Wählergruppe keinen Kandidaten in einem Stimmkreis aufgestellt, kann man sie mit der Erststimme dort nicht wählen. Ebenfalls wichtig: Anders als im Bund haben auch die Erststimmen in Bayern Einfluss auf die Sitzverteilung im Landtag. Beide Stimmen werden gleich zusammen verrechnet: Am Wahlabend ist deshalb von "Gesamtstimmen" die Rede.

Mit der Zweitstimme muss man sich im Freistaat nicht für eine ganze Parteienliste entscheiden. Jeder darf das Kreuz auf der Wahlkreisliste also direkt bei seinem Lieblingskandidaten machen. Das heißt: Auch jemand, der auf einer der sieben Wahlkreislisten nicht einen der Top-Plätze belegt, kann mit entsprechend vielen Erst- und Zweitstimmen in den Landtag gewählt werden. Bei der Landtagswahl 2018 gelang das etwa dem FDP-Kandidaten Helmut Markwort.

Wählen wir Bayerns Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin?

Nicht direkt. Wer das Amt des Ministerpräsidenten in Bayern für die nächsten fünf Jahre übernimmt, entscheidet der neue Landtag einige Tagen oder Wochen nach der Wahl. Um zum Regierungschef gewählt zu werden braucht es bei der Abstimmung eine einfache Mehrheit. Und: Die Kandidatin oder der Kandidat muss mindestens 40 Jahre alt sein. Theoretisch könnte im Freistaat also auch jemand Regierungschef werden, der nicht der stärksten Fraktion oder Partei angehört – sofern es eine Mehrheit für diese Person gibt. In der Praxis ist das aber in den vergangenen Jahrzehnten nie passiert: Regierungschef wurde stets der von der stärksten Fraktion im Landtag vorgeschlagene Kandidat.

Übrigens gibt es in Bayern keine Amtszeitbegrenzung für den Ministerpräsidenten-Posten. Der aktuelle Amtsinhaber Söder plädierte 2018 kurz nach seiner Ernennung dafür, die Amtszeit auf zwei volle Legislaturen zu begrenzen – eine Wiederwahl des Ministerpräsidenten nach einer Amtsdauer von zehn Jahren sollte damit ausgeschlossen werden. Der entsprechende Gesetzentwurf fand im Landtag aber nicht die für diese Verfassungsänderung nötige Zweidrittel-Mehrheit (zusätzlich hätte es einen Volksentscheid gebraucht).

Welche Parteien treten bei der Landtagswahl 2023 an?

Das entscheidet der Landeswahlausschuss einige Monate vor dem Wahltag. Klar ist aber schon jetzt, dass die meisten Parteien, die bei den vergangenen Landtagswahlen antraten, auch dieses Mal wieder ihre Kandidaten zur Wahl stellen. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gilt das für die bereits jetzt im Landtag vertretenen Parteien CSU, Grüne, Freie Wähler, AfD, SPD und FDP.

Welche Themen dominieren den Wahlkampf?

Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine bestimmen dessen Auswirkungen auch die Politik in Bayern. Hohe Energiepreise, die jahrelang gewachsene Abhängigkeit von russischem Erdgas, der Ausbau Erneuerbarer Energien, der Umgang mit der Atomkraft, die Sanktionen gegen Russland – diese Themen werden auch im Landtagswahlkampf eine zentrale Rolle spielen. Dazu kommen unter anderem die Situation in den Schulen und Kitas im Freistaat, Straßenausbau und Öffentlicher Nahverkehr, soziale Gerechtigkeit, Wohnen, Digitalisierung und Migration. Das Thema Corona dürfte im Wahlkampf nach derzeitigem Stand eher eine untergeordnete Rolle spielen.

Klar ist schon jetzt: CSU und Freie Wähler setzen nicht zuletzt auf einen Anti-Berlin-Wahlkampf, kritisieren also die Bundespolitik der Ampel-Koalition. Währenddessen wollen sich weite Teile der Opposition auf die Politik im Freistaat konzentrieren. So gab etwa FDP-Fraktionschef Hagen die Devise aus, "durch landespolitische Themen in die Offensive kommen". Es gehe bei der Wahl um Bayern, "nicht um Deutschland".