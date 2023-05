BayernTrend: Klare Verhältnisse fünf Monate vor der Landtagswahl

Opposition fehlt Regierungsperspektive

Überraschend ist, dass unter den Oppositionsparteien diesmal die SPD als Sieger aus dem BR24-BayernTrend hervorgeht. Sie kann als einzige Kraft in der Opposition und als einzige Ampelpartei zulegen, plus zwei Punkte auf insgesamt 11 Prozent. Die Sozialdemokraten profitieren von der Schwächephase der Grünen (16 Prozent, minus 2 Punkte), da es für Wählerinnen und Wähler im linken Lager in Bayern wenig bis keine andere Ausweichmöglichkeiten gibt.

Ganz anders ergeht es da der FDP. Enttäuschten FDP-Anhängern bieten sich viele Möglichkeiten, fremd zu wählen. Von der CSU, über die Freien Wähler, die mit Hubert Aiwanger das Wirtschaftsressort bedienen, bis zur AfD, die auch manch enttäuschtem Wirtschaftsliberalen eine Protestmöglichkeit bieten. Und so tritt die FDP bei vier Prozent auf der Stelle und droht weiterhin aus dem Landtag zu fliegen.

Auch der Höhenflug der AfD im Freistaat ist zunächst gebremst. Beim letzten BR24-BayernTrend im Januar erreichten die Rechtspopulisten noch ihren Bestwert. Jetzt verliert die AfD zum ersten Mal seit über zwei Jahren in einem BayernTrend, minus einen Punkt, auf 12 Prozent. Alles in allem hat die Opposition in Bayern ein großes Grundproblem: Wer in Bayern mitregieren will, der kann das, laut der aktuellen Zahlen, nur mit der CSU und Markus Söder. Es fehlt ihr an einer echten Regierungsperspektive.