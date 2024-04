Jugendliche werben für die EU und fürs Wählen ab 16

Junior Europabotschafter sollen für Wahl sensibilisieren

Eine Aufgabe, die auch Charlie und Matthias betrifft. Sie sind zwei von zwölf Junior-Europabotschaftern am Korbinian-Aigner-Gymnasium in Erding. Im Zuge eines Praxisseminars sind sie dafür verantwortlich, ihre Mitschüler und Mitschülerinnen über die anstehende Europawahl am 9. Juni aufzuklären. Die Jugendlichen simulieren Parlamentsdebatten, informieren durch Plakataktionen und entwickeln spielerische Projekte. "Im Dezember hatten wir einen kleinen Adventskalender, darin konnten sich die Schüler und Schülerinnen spielerisch mit einem Quiz auseinandersetzen", erzählt sie.

Auf dem European Youth Event sollen sich die Erdinger Schüler nun weiterbilden und vernetzen und den Input dann an ihre Mitschüler sowie ihr Umfeld weitergeben können. Diskussionen, Vorträge oder Simulationen: Mehr als 60 Workshops stehen auf dem Programm. Während ihre Mitschüler Pause machen, ist Charlie bereits auf dem Weg zum nächsten Veranstaltungssaal zum Vortrag über Diplomatie. Wie wichtig das Verständnis für Europa ist, hat die 18-Jährige persönlich mitbekommen. Charlies Familie kommt aus England – und schimpft noch immer über den Brexit.

Ergebnisse der Workshops werden an EU-Parlament weitergegeben

Mehr als zwei Tage wird in Berlin deshalb über die EU diskutiert, gebrainstormt und vielleicht auch manchmal geschimpft. All die Ideen und Prioritäten der Teilnehmenden werden dann im sogenannten "Youth Ideas Report" gebündelt und an das Europäische Parlament übergeben.