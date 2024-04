Europawahl in Bayern: 220.000 Jugendliche dürfen erstmals wählen

Zur Wahl der deutschen Abgeordneten für das Europaparlament am 9. Juni sind in Bayern bis zu 10,4 Millionen Menschen wahlberechtigt. Das teilte das Bayerische Landesamt für Statistik mit. Neben 9,57 Millionen Deutsche dürfen demnach auch 822.000 Ausländer aus anderen EU-Staaten wählen. Sie können entscheiden, ob sie in Bayern oder in ihrem Herkunftsland an der Europawahl teilnehmen. In ganz Deutschland sind 65 Millionen Frauen und Männer wahlberechtigt.

818.000 Erstwähler in Bayern

Für etwa 818.000 Menschen wird es die erste Europawahl im Freistaat sein. Unter ihnen sind erstmalig auch die 16- und 17-Jährigen. Das Mindestwahlalter in Deutschland wurde für die EU-Wahlen von 18 auf 16 Jahre herabgesetzt. Rund 220.000 Jugendliche im Alter von 16 oder 17 Jahren dürfen im Freistaat jetzt erstmals an einer Europawahl teilnehmen.

Erstwähler ist jede/r Wahlberechtigte, die oder der zwischen dem 27. Mai 2001 und dem 9. Juni 2008 geboren ist – also bei der letzten Europawahl im Jahr 2019 nocht nicht volljährig war. Im Vergleich zur Abstimmung vor fünf Jahren können in Bayern heuer etwa 200.000 Menschen mehr von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Dieses Plus entspricht in etwa der Zahl der 16- und 17-Jährigen.

So verteilen sich die Wahlberechtigten nach Altersgruppen: