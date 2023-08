Hochwasser: Technisches Hilfswerk unterwegs nach Slowenien

Am frühen Montagmorgen sind drei Brückenbau-Experten vom Technischen Hilfswerk in Freising zu einer sogenannten "Fact Finding Mission" nach Slowenien aufgebrochen. "Wir müssen präzisieren, was genau wo zu machen ist", sagt Michael Wüst vom Ortsverband Freising. Slowenien hatte nach den schweren Unwettern die EU und die Nato um Hilfe gebeten – laut Michael Wüst erst einmal "nur eine unscharfe Aufforderung", bei der Räumung und im Brückenbau zu helfen.

Das THW in Freising ist auf Behelfsbrücken und Brückenbau spezialisiert. Nach dem Hochwasser sei es wahrscheinlich, dass Brücken nicht nur beschädigt, sondern sogar weggerissen worden sein könnten, sagt Michael Wüst. Um Hilfe zu leisten, braucht das THW mehr Details: Wo genau und in welchem Umfang ist eine Brücke beschädigt? Wie lang und wie breit ist diese Brücke? Das sollen die drei Fachleute jetzt Stück für Stück herausfinden und den Kollegen in Freising mitteilen.

Spezieller Bagger aus Berchtesgaden

Neben den Freisinger Experten für Brückenbau haben auch andere Ortsverbände in Bayern Einsatzkräfte losgeschickt – oder planen dies für die folgenden Tage. Vom Gelände des Technischen Hilfswerks Berchtesgadener Land in Ainring-Mitterfelden ist beispielsweise am Montagnachmittag ein Hilfskonvoi nach Slowenien gestartet.

Es handelt sich um drei Fahrzeuge mit sieben ehrenamtlichen Helfern des THW. Ein Auflieger transportiert einen von den slowenischen Behörden angeforderten Schreitbagger. Das ist eines von zwei Spezialgeräten des THW, die immer wieder bei Katastrophenlagen angefordert werden. Statt eines herkömmlichen Rad- oder Raupenfahrwerk hat dieser Bagger vier voneinander unabhängig steuerbarer Schreitbeine. Damit kann der Baggerführer mit seinem Gerät auch in schwierigem Gelände oder im Flussbett sicher stehen und arbeiten. 2021 wurden beim Hochwasser im Berchtesgadener Land auf diese Weise Bäche von Baumstämmen und Treibgut befreit.

Einsatzorte noch ungewiss

Das auf Bergungsarbeiten spezialisierte Team des THWs weiß derzeit noch nicht genau, wo in Slowenien ihre Hilfe gebraucht wird. Die Männer fahren zunächst Richtung Karawankentunnel und hoffen in dieser Zeit, ihren genauen Einsatzort mitgeteilt zu bekommen. Ab morgen soll die Arbeit mit dem Schreitbagger dann beginnen. Das THW Berchtesgadener Land richtet sich derzeit auf einen einwöchigen Einsatz ein. In einem Transportfahrzeug haben die THW-Helfer auch Feldbetten für die Übernachtung dabei und weiteres Equipment.

Brückenteile aus Freising

Die Einsatzkräfte in Freising warten noch auf genauere Informationen, bevor sie für eine Woche nach Slowenien aufbrechen. "Wir haben zwei Behelfsbrücken mit je 30 Metern Länge und 100 Tonnen Gewicht im Lager. Aber es kann auch sein, dass wir andere Brückenteile brauchen", sagt Michael Wüst. Diese müssten sie dann aus einem Brücken-Lager des Bundes erst anfordern. "Wir werden aber aller Voraussicht nach bereits morgen einige Brückenteile abfahrbereit machen, sofern sie benötigt werden." Aus Rosenheim wird morgen früh außerdem ein weiteres, zehnköpfiges Team nach Slowenien ausrücken, um bei den Räumarbeiten mit einem Kettenbagger zu unterstützen.