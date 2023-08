Österreich und Slowenien im Kampf mit Regen-Wassermassen

Nach Überschwemmungen durch anhaltende heftige Regenfälle im Süden Österreichs ist keine Entspannung in Sicht. Am schlimmsten hat es die Ortschaft St. Paul im Kärntner Bezirk Wolfsberg erwischt, wo die Behörden am heutigen Samstag eine weitere Hochwasserwelle erwarten - vorsorglich wurden am Freitagabend 70 Haushalte evakuiert, wie die Nachrichtenagentur APA berichtete. Zahlreiche Bewohner in St. Paul waren am Freitag aufgefordert worden, ihre wichtigsten Dinge zusammenzupacken und die Häuser zu verlassen.

Kärnten: Wasserrückhaltebecken ausgepumpt

Kritisch war die Lage auch in Viktring, einem südlichen Vorort der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee. Dort musste die Feuerwehr am Abend ein Rückhaltebecken auspumpen, das überzulaufen drohte. Auch in Lavamünd mussten laut Radio Kärnten "einige Häuser evakuiert" werden, nachdem es dort Hangrutsche gegeben hatte. Im Bezirk Völkermarkt war ein Campingplatz von Hochwasser bedroht. In Kärnten wurde für neun Gemeinden eine Zivilschutzwarnung herausgegeben.

Drei Tote in Slowenien

Folgenschwere Unwetter trafen am Freitag auch das benachbarte Slowenien. Flüsse traten über die Ufer, Straßen und Brücken wurden überspült, Häuser standen unter Wasser. Bei Überschwemmungen und Erdrutschen starben binnen 24 Stunden im Nordosten und im Zentrum des Landes Polizeiangaben zufolge drei Menschen: Eine Frau wurde von den Wassermassen in den Tod gerissen, zwei holländische Urlauber starben vermutlich durch Blitzschlag. In der Hauptstadt Ljubljana und in den Städten Maribor und Celje ertönten Sirenen, nachdem die Umweltbehörde wegen heftiger Regenfälle in der Nacht die höchste Alarmstufe rot ausgerufen hatte. Ein Campingplatz musste per Hubschrauber evakuiert werden.

Besonders kritisch war die Lage in der Region Koroska in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Überschwemmungsgebieten Österreichs. In der gebirgigen Gegend waren einige Orte von der Außenwelt abgeschnitten oder nur über Kärnten erreichbar.

Verkehrschaos im Grenzgebiet befürchtet

Für Samstag rechnen die Behörden wegen der Überschwemmungen mit Chaos im Urlaubsverkehr an der österreichisch-slowenischen Grenze. Auf der ohnehin stark belasteten Karawanken-Autobahn (A11) könnte es zu massiven Staus im Urlauberverkehr kommen. Schon um 6.00 Uhr morgens gab es laut Ö3 vor dem Karawankentunnel einen "kilometerlangen Stau" in Richtung Slowenien, die Wartezeit betrug demnach eineinhalb Stunden. In Slowenien ist die wichtige Autobahn A1 von Österreich an die Adria im Abschnitt zwischen Maribor und Triest gesperrt, auch der Zugverkehr ist unterbrochen.

Für heute ist weiterer Regen vorausgesagt. Auch für Teile Bayerns gilt eine Warnung wegen heftigen Starkregens und ergiebigen Dauerregens.