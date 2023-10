"Gesunden Druck ausüben": Papst adelt Klimaaktivisten

Menschen, die über die globale Erderwärmung sprechen, würden oft "ins Lächerliche" gezogen. Das bedauert Papst Franziskus in seinem vergangene Woche erschienenen Schreiben "Laudate Deum". Acht Jahre nach seiner weltweit mit großer Aufmerksamkeit aufgenommenen Umwelt-Enzyklika "Laudato Si" legt Papst Franziskus nun mit einem Mahnschreiben nach: "Mit der Zeit wird mir klar, dass wir nicht genügend reagieren."

Für das Oberhaupt der katholischen Kirche ist klar, dass "die Welt, die uns umgibt, zerbröckelt". Es bestehe kein Zweifel daran, dass die Auswirkungen des Klimawandels das Leben vieler Menschen und Familien zunehmend beeinträchtigen würden, schreibt der Papst weiter und verurteilt jede Form der Relativierung des Klimawandels aufs Schärfste.

Franziskus: "Radikalisierte" Gruppen füllen Lücke in Gesellschaft

In "Laudate Deum" stellt er sich Papst Franziskus sehr deutlich hinter die Klimaaktivisten - selbst wenn diese radikaler auftreten. "Auf Klimakonferenzen ziehen die Aktionen von sogenannten 'radikalisierten' Gruppen oft die Aufmerksamkeit auf sich. In Wirklichkeit füllen sie jedoch eine Lücke in der Gesellschaft als Ganzer, die einen gesunden 'Druck' ausüben müsste, denn es liegt an jeder Familie, zu bedenken, dass die Zukunft ihrer Kinder auf dem Spiel steht", so Franziskus, der die Klimaaktivisten mit diesen Sätzen mehr oder weniger adelt. Gleichzeitig kritisiert er den mangelnden politischen Willen zum gemeinsamen Einsatz gegen den Klimawandel weltweit.

Fridays-For-Future-Aktivistin Neubauer sieht Papst als Verbündeten

Die deutsche Fridays-For-Future-Aktivistin Luisa Neubauer, die von Franziskus zur Vorstellung seines Schreibens in den Vatikan eingeladen war, sieht den Papst als Verbündeten. Er mache deutlich, sagte sie zu domradio.de, dass es "hier im Vatikan jemanden gibt, der verstanden hat, was Sache ist".

"Was mich erschreckt, ist die Art und Weise, wie unsere Politiker auf die Krise reagieren. Papst Franziskus hat Recht mit seiner Sorge, dass wir im Inbegriff sind, unsere Chance zu verspielen." Luisa Neubauer

Franziskus habe vorgemacht, wie es gehe, sagte Neubauer. Wenn er in einer Institution wie der katholischen Kirche zu einem Kulturwandel aufrufen könne, dann könne dies auch jeder andere in seinem Bereich tun. Von der Kirche forderte die Aktivistin, zu einem "wahren Verbündeten" der Klimabewegung zu werden und Gelder aus fossilen Investments abzuziehen.

Bei dem Treffen habe der Papst seine Gäste ermutigt, den Humor nicht zu verlieren und mit Nachdruck erklärt, dass den jungen Menschen die Zukunft gehöre. Dass Franziskus sich Zeit für zivilgesellschaftliche Gruppen wie die Klimabewegung nimmt, sieht Neubauer als ein hoffnungsvolles Zeichen.