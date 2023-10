Wer wählte wen? Deutliche Zugewinne für die AfD in Bayern

Nach einem ausgesprochen polarisierten Wahlkampf schälen sich im Lauf des Abends die Ergebnisse dieser Landtagswahl heraus. Der von manchen befürchtete oder erhoffte Erdrutsch ist ausgeblieben - doch spürbare seismische Verschiebungen in der politischen Landschaft hat es sehr wohl gegeben.

Einbußen für die Ampel-Parteien - trotzdem Verluste für die CSU

Die schwierige wirtschaftliche Lage und die Unzufriedenheit mit der Bundesregierung führt in Bayern wie in Hessen zu Verlusten für alle drei Ampel-Parteien - Bayerns FDP wird aus dem Landtag verschwinden, die SPD ist noch deutlicher einstellig, die Grünen büßen knapp zwei Prozentpunkte ein.

Wer davon allerdings profitieren kann, unterscheidet sich in beiden Bundesländern erheblich: Während CDU-Ministerpräsident Boris Rhein in Hessen der ersten Hochrechnung zufolge um 8,5 Prozent zulegen kann, fährt Bayerns CSU-Ministerpräsident Markus Söder zum zweiten Mal in Folge das schlechteste Ergebnis der CSU seit 1950 ein.

Wahlgewinner AfD: Es geht um die Zuwanderung

Größter Gewinner im Freistaat mit einem Plus um die fünf Prozent: die AfD. Allein 90.000 ehemalige CSU-Wähler haben diesmal ihr Kreuz bei der AfD gemacht, dazu kommen 70.000 ehemalige Nichtwähler und kleinere Zugewinne von praktisch allen anderen Parteien.

Ein Indiz für die Gründe liefert die repräsentative Vorwahlbefragung von infratest dimap. 83 Prozent der Bayern wünschen sich "eine grundsätzlich andere Asyl- und Flüchtlingspolitik, damit weniger Menschen zu uns kommen". Das Thema hat - gleich nach der wirtschaftlichen Entwicklung - offenbar für viele Menschen den Ausschlag gegeben: Für jeweils 20 Prozent der Befragten sind die Themen Zuwanderung und Klima am wichtigsten. Typische Landesthemen wie Bildung, Verkehr, Wohnen sind auf der Agenda zuletzt nach unten gerutscht.