Faktenfuchs: Falsche News-Videos machen Stimmung gegen Ukrainer

Auch ein angebliches Video der israelischen "Times of Israel" kursiert seit Anfang des Monats unter anderem auf X. Es wird behauptet, Ukrainer wären in betrügerische Machenschaften in Israel verwickelt. Auch hierbei handelt es sich um eine Fälschung nach gleichem Muster, wie die ukrainischen Faktenchecker von "Gwara Media" zeigen.

Der #Faktenfuchs fand im Zuge der Recherche weitere solche Fake-Videos, die angeblich von europäischen Medien stammen sollen und in den vergangenen Wochen verbreitet wurden.

Wie schon zu Beginn des Ukraine-Kriegs versucht wurde, mit gefälschten News-Videos zu täuschen, können Sie in diesem #Faktenfuchs-Artikel nachlesen.

Gefälschte Medieninhalte tauchen immer wieder auf

Fälle, in denen seriöse Medien zum Zwecke der Täuschung nachgeahmt wurden, gab es in den vergangenen Jahren immer wieder.

Im September 2023 berichteten Faktenchecker über einen gefälschten Artikel des Spiegel. Der Fake-Artikel mit dem Datum 8. September trug den Titel "Sanktionen gegen Russland ruinieren die deutsche Wirtschaft". Doch einen solchen Spiegel-Artikel gab es nicht, wie etwa Correctiv darlegte. Dass es sich um eine Fälschung handelte, war in diesem Beispiel unter anderem an der URL zu erkennen: sie endete nicht auf ".de", sondern auf ".ltd".

Abgesehen davon sah der gefälschte Artikel echten Spiegel-Artikeln zum Verwechseln ähnlich. Design und die Schriftart waren gleich. Wer auf einen der Links zu anderen Artikeln oder Rubriken klickte, landete laut Correctiv auf der echten Webseite des Spiegel. Bereits kurz zuvor hatten die Faktenchecker über einen ähnlichen Fake-Artikel berichtet.

Warum wir auf Falschinformationen hereinfallen, können Sie hier lesen

Ein Jahr zuvor - Ende August 2022 - hatten Journalisten von T-Online und des ZDF ein Netzwerk von Fake-Accounts aufgedeckt. Sie teilten Inhalte von mehr als 60 verschiedenen nachgemachten Webseiten großer Medien. Über diese Fälschungen wurden pro-russische Falschinformationen über die Ukraine verbreitet. Gefälscht wurden unter anderem Artikel von Bild, Süddeutsche Zeitung, T-Online, Welt sowie des Bayerischen Rundfunks. Betroffen waren außerdem internationale Medien wie der britische Guardian und die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Die Inhalte machten - wie auch im aktuellen Fall - Stimmung gegen die Ukraine und ukrainische Geflüchtete in Europa.

Der Facebook-Konzern Meta identifizierte nach eigenen Angaben zwei russische Firmen, die demnach hinter dem Netzwerk steckten.

Woran erkennt man gefälschte Nachrichtenseiten oder Medienbeiträge?

Absichtlich verbreitete Falschinformation zielt darauf ab, starke Gefühle auszulösen. Sie soll wütend machen, empören, Angst und Sorgen auslösen, Vorurteile bestärken – oder sich lustig machen über andere. Dieses Merkmal von Desinformation ist zugleich die erste Chance, sie zu erkennen. Eine erste Suche mit einer Internet-Suchmaschine wie Google oder Bing kann dann weiterhelfen: Findet man den Inhalt so auch auf anderen etablierten Nachrichtenseiten?

Weitere Fragen, denen Sie nachgehen können, um Inhalte zu prüfen, könnten sein:

Steht der Artikel, der Ihnen aufgefallen ist, auch wirklich auf der Seite des behaupteten Mediums?

Findet sich das Video auf den Social Media-Kanälen des behaupteten Mediums?

Ist die URL - also die Internetadresse - des auffälligen Inhalts plausibel? Wie der NDR erklärt https://www.ndr.de/ratgeber/Gefaelschte-Nachrichtenseiten-So-kann-man-sie-erkennen,fakenews280.html, können Web-Adressen, die ähnlich aussehen, aber Bestandteile wie .today, .fun oder .ltd und viele Bindestriche oder Punkte am Anfang des Links haben, ein Hinweis auf gefälschte Seiten sein.

Aus welchem Kontext stammen die Bilder, die in dem Text oder dem Video verwendet wurden? Hier kann eine Bilderrückwärtssuche helfen.

Hier haben wir weitere Tipps gesammelt, wie Sie Fakten selber prüfen können.

Fazit

Auf Telegram und X, ehemals Twitter, kursieren ein gefälschtes BR24-Video und weitere Fake-Videos anderer Medien. Die angeblichen Ereignisse, über die das Fake-BR24-Video berichtet, sind unwahr.

Weder gibt es einen ukrainischen Geflüchteten, der im Aquarium des Berliner Zoos arbeitete, noch den angeblich begangenen Diebstahl, erklärt eine Sprecherin des Berliner Zoos.

Derartige Fake-Videos kursieren häufiger. Sie kopieren das Design der Videos von etablierten Medien und nutzen die Glaubwürdigkeit der Medienmarken, um Desinformation zu verbreiten. In jüngerer Vergangenheit richteten sich viele dieser Fakes gegen die Ukraine oder gegen ukrainische Geflüchtete in Europa.