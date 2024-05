Ermittlungen gegen Bystron: Auch Mieträume in Bayern durchsucht

Im Zuge der Ermittlungen gegen den AfD-Politiker Petr Bystron wegen des Verdachts der Bestechlichkeit von Mandatsträgern und der Geldwäsche haben Beamte auch Räume der Vorsitzenden der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Katrin Ebner-Steiner, durchsucht.

Wie Ebner-Steiner auf BR24-Anfrage mitteilte, handelt es sich dabei um Büro- und Kellerräume in Deggendorf, die sie an Bystron untervermietet hat. Zum Ablauf der Durchsuchung schildert Ebner-Steiner: "Als ich hinzukam, waren die Beamten schon anwesend. Ich habe ihnen dann gezeigt, welche Räume und Unterlagen dem Beschuldigten zuzuordnen sind." Sie selbst werde in dieser Angelegenheit nicht als Beschuldigte geführt.

Durchsuchungen in Berlin, auf Mallorca und in Bayern

Zunächst hatte "Der Spiegel" [externer Link, möglicherweise Bezahl-Inhalt] berichtet. Mitte Mai gab es auf Anordnung des Oberlandesgerichts München in dem Verfahren gegen Bystron Durchsuchungen in verschiedenen Objekten in Berlin, auf Mallorca und in Bayern, dort in den Landkreisen München, Erding und Deggendorf.