"Deutschland steht an Israels Seite": Reaktionen auf den Angriff

Faeser: "Höchste Priorität" für Schutz jüdischer Einrichtungen

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) betonte, der Schutz jüdischer und israelischer Einrichtungen in Deutschland habe nun "höchste Priorität". Die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern seien über die Gewalteskalation durch die terroristischen Angriffe der Hamas auf Israel besorgt und beobachten sehr genau etwaige Reaktionen in Deutschland. Die Gefährdungsbewertungen für jüdische und israelische Einrichtungen werde laufend aktualisiert und Schutzmaßnahmen erhöht, wo dies erforderlich sei. "In Berlin ist der Schutz jüdischer und israelischer Einrichtungen heute bereits verstärkt worden", erklärte ein Sprecher.

Ruf nach Überprüfung der Finanzhilfen für Gazastreifen

Der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, lobte die Bundesregierung für ihre Solidarität mit Israel, fordert aber anhaltende Hilfe. Die CDU-Politikerin Karen Prien verlangte von der Bundesregierung "unverzügliche Konsequenzen" für die Finanzierung der Palästinensischen Autonomiebehörde und die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), verlangte eine Überprüfung aller Finanzhilfen für den palästinensischen Gazastreifen. Der feige Angriff der Hamas auf unschuldige Zivilisten müsse unbedingt zum Anlass genommen werden, alle für den Gazastreifen bestimmten deutschen, EU- und UN-Hilfsgelder gründlichst auf ihre Verwendung zu überprüfen, sagte die FDP-Politikerin der Funke-Mediengruppe. "Jegliche Verwendung für antiisraelische oder antisemitische Zwecke muss vollständig ausgeschlossen sein."

Antisemitismus-Beauftragter Spaenle fordert Israel-Flaggen an öffentlichen Gebäuden

Bayerns Antisemitismusbeauftragter Ludwig Spaenle (CSU) rief dazu auf, öffentlich Solidarität mit Israel zu bekunden. "In Bayern bitte ich Staat und Kommunen um das Hissen der Flagge Israels vor öffentlichen Gebäuden als Zeichen der Solidarität", heißt es in einem schriftlichen Appell. Spaenle kritisierte den Angriff der Hamas als "hinterhältigen Terrorangriff auf die Menschen in Israel". Angesichts vieler Todesopfer und Hunderter Verletzter habe Israel jedes Recht auf Selbstverteidigung, so Spaenle.

Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus, verurteilte den Großangriff der Hamas auf Israel ebenfalls: "Unsere Gedanken und Gebete sind bei den Menschen in Israel, deren Land wir noch vor wenigen Tagen besucht haben." Kurschus war erst in dieser Woche von einer Delegationsreise aus Israel zurückgekehrt, wo sie das 125-jährige Bestehen der Erlöserkirche in Jerusalem gefeiert hatte.

Kirchen in Deutschland verurteilen den Angriff auf Israel

Die katholischen Bischöfe in Deutschland beschrieben die Angriffe der palästinensischen Hamas auf Israel als feig. "Einmal mehr wurde die hässliche Schraube der Gewalt weitergedreht und eine neue gefährliche Eskalation in Gang gesetzt", klagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing.

Der Nahe Osten brauche endlich einen echten Friedensprozess, der die Interessen von Israelis und Palästinensern berücksichtige, schrieb der Bischof von Limburg. "Dabei gibt es für uns keinerlei Zweifel am Existenzrecht Israels und eines palästinensischen Staates." Die Alternative heiße Gewalt, Not und Hoffnungslosigkeit ohne Ende. In diesen Stunden seien seine Gedanken und Gebete bei allen Opfern der Gewalt. "Ich trauere um die Toten."

Zuvor hatte bereits Bätzings Hildesheimer Amtsbruder Heiner Wilmer von einer weiteren Eskalation des seit Jahrzehnten andauernden Konflikts zwischen Israel und den Palästinensern gesprochen. Das Vorgehen der Hamas treffe Unschuldige, verbreite Angst und Schrecken und stelle die Existenz Israels in Frage, betonte Wilmer, der die Deutsche Kommission Justitia et Pax leitet. "So ist die komplexe Konfliktkonstellation zwischen Israel und Palästina nicht zu lösen."

Justitia et Pax fühle sich mit all denen verbunden, "die unter diesen Akten der Gewalt leiden, und denen, die trotzdem an der Hoffnung eines friedlichen Zusammenlebens von Israelis und Palästinensern festhalten".

Lufthansa annulliert Flug von München nach Tel Aviv

Die Schweizer Fluggesellschaft Swiss teilte indessen mit, dass sie ab dem Abend ihren Flugverkehr nach Israel aus Sicherheitsgründen einstelle. Von der Lufthansa hieß es, man reduziere die Flüge in das Land. Der heutige Flug von München nach Tel Aviv am Abend wurde annulliert. Am morgigen Sonntag sind zwei Lufthansa-Flüge von München nach Tel Aviv geplant (11.25 Uhr und 19.45 Uhr). Ob sie tatsächlich stattfinden werden, "können wir Stand jetzt nicht sagen", erklärte eine Unternehmenssprecherin auf BR-Anfrage.

UN rufen zu Deeskalation auf

Die Vereinten Nationen riefen zur Deeskalation auf. Brasilien berief eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates ein. Das teilt die brasilianische Regierung mit, die derzeit den Vorsitz im höchsten UN-Gremium innehat. Die Regierung in Brasilia verurteilte zudem die Angriffe der radikal-islamischen Hamas auf Israel und pochte auf eine Zwei-Staaten-Lösung im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern.

Der UN-Nahost-Sondergesandte Tor Wennesland verurteilte den Angriff der Hamas auf Israel ebenfalls und warnte vor einer weiteren Eskalation: "Dies ist ein gefährlicher Abgrund, und ich appelliere an alle, sich von diesem Abgrund zurückzuziehen", teilte Wennesland in einer Erklärung mit. Er rief zu äußerster Zurückhaltung auf und forderte alle Seiten auf, die Zivilbevölkerung zu schützen.

USA: Es gibt nie eine Rechtfertigung für Terrorismus

Die USA versicherten Israel derweil ihre Unterstützung und verurteilten die Angriffe: "Es gibt niemals eine Rechtfertigung für Terrorismus. Wir stehen in Solidarität mit der Regierung und dem Volk Israels und sprechen unser Beileid für die israelischen Opfer dieser Anschläge aus", teilt Außenminister Antony Blinken mit. "Wir werden in engem Kontakt mit unseren israelischen Partnern bleiben. Die Vereinigten Staaten unterstützen das Recht Israels, sich selbst zu verteidigen." Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sprach nach eigenen Angaben mit US-Präsident Joe Biden über die Lage. Dabei habe Biden die volle Unterstützung der USA für Israels Recht auf Selbstverteidigung zugesichert.

Die USA erklärten unterdessen, sie wollten sicherstellen, dass Israel "über die notwendigen Mittel zur Selbstverteidigung" verfügt. "In den kommenden Tagen wird sich das Verteidigungsministerium dafür einsetzen, dass Israel über das verfügt, was es braucht, um sich zu verteidigen und die Zivilbevölkerung vor willkürlicher Gewalt und Terrorismus zu schützen", so US-Verteidigungsminister Lloyd Austin in einer Erklärung. Die USA stünden an der Seite Israels und des israelischen Volkes, zitiert der TV-Sender CNN den Nationalen Sicherheitsrat in Washington.

Die Nato verurteilte die Angriffe der Hamas gegen den Nato-Partner Israel scharf. "Unsere Gedanken sind bei den Opfern und allen Betroffenen", schrieb ein Sprecher des Verteidigungsbündnisses am Samstag auf der Plattform X: "Terrorismus ist eine grundlegende Bedrohung für freie Gesellschaften, und Israel hat das Recht, sich zu verteidigen."

Solidarität mit Hamas im Iran und bei der Hisbollah

Unterstützung für die Palästinenser kam derweil aus einigen arabischen Ländern in Nahost. Aus Sicht des Golf-Emirats Katar ist allein Israel für die Eskalation der Gewalt im Streit mit den Palästinensern verantwortlich. Katar rufe beide Seiten zur Mäßigung auf, heißt es in einer Mitteilung des dortigen Außenministeriums.

Auch Saudi-Arabien rief zu einem "sofortigen Ende der Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern" auf. Man verfolge die beispiellosen Entwicklungen zwischen mehreren palästinensischen Gruppen und der "israelischen Besatzungsmacht", die zu viel Gewalt geführt hätten. Unter Vermittlung der USA haben sich die verfeindeten Staaten Israel und Saudi-Arabien aber zuletzt angenähert.

Der Iran dagegen gratulierte der Hamas sogar zu ihren Angriffen auf Israel und sprach von einem "Wendepunkt" des bewaffneten Widerstands gegen Israel. "Wir beglückwünschen die palästinensischen Kämpfer", sagte Rahim Safawi, ein Berater von Irans geistlichem und staatlichem Oberhaupt Ajatollah Ali Chamenei der halbstaatlichen Nachrichtenagentur Insa. Der Iran werde den Palästinensern bis zur Befreiung Palästinas und Jerusalems beistehen.

Beifall für den Angriff der Hamas kam auch von der libanesischen Hisbollah-Miliz, die die Attacken als Zeichen gegen eine Normalisierung der Beziehungen mit Israel bezeichnete. Der Hamas-Angriff sei eine "entschlossene Antwort auf Israels anhaltende Besatzung und eine Botschaft an diejenigen, die eine Normalisierung mit Israel anstreben", teilte die Islamisten-Miliz in einer Erklärung mit. Sie verfolge die Lage im Gazastreifen genau und stehe in "direktem Kontakt mit der Führung des palästinensischen Widerstands". Die Hisbollah hat selbst mehrere Kriege mit Israel geführt.

Russland will mit vielen reden, Ukraine unterstützt Israel

Russland bot sich derweil als Vermittler an und erklärte, es stehe wegen der Eskalation im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern in Kontakt mit beiden Seiten und auch mit arabischen Ländern. "Es versteht sich von selbst, dass wir immer zur Zurückhaltung aufrufen", zitiert die Nachrichtenagentur Interfax den russischen Vize-Außenminister Michail Bogdanow.

Die Ukraine stellte sich dagegen klar auf die Seite Israels: "Die Ukraine verurteilt aufs Schärfste die andauernden Terroranschläge gegen Israel, einschließlich der Raketenangriffe auf die Zivilbevölkerung in Jerusalem und Tel Aviv", teilte das Außenministerium in Kiew auf der Online-Plattform X mit. Die Ukraine unterstütze Israel in seinem Recht, sich und sein Volk zu verteidigen, heißt es in der Erklärung weiter.

Angriff der Hamas kam für Israel unerwartet

Die offenbar länger vorbereiteten Attacken aus dem Gazastreifen kamen für Israel unerwartet. Die israelische Armee war davon ausgegangen, dass die Hamas gegenwärtig kein Interesse an einem neuen Waffengang hat. Nicht zuletzt, weil mehrere Kriege mit Israel in den vergangenen 15 Jahren verheerende Auswirkungen auch für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen hatten.

Im Gazastreifen leben mehr als zwei Millionen Menschen nach UN-Angaben unter sehr schlechten Bedingungen. Die Hamas hatte 2007 gewaltsam die alleinige Macht an sich gerissen. Israel verschärfte daraufhin eine Blockade des Küstengebiets, die von Ägypten mitgetragen wird.

Die Sicherheitslage in Israel und dem Westjordanland ist seit etwa eineinhalb Jahren sehr angespannt. Seit Jahresbeginn wurden 27 Israelis, eine Ukrainerin und ein Italiener bei Anschlägen getötet. Im selben Zeitraum kamen mehr als 200 Palästinenser bei israelischen Militäreinsätzen, Konfrontationen oder nach eigenen Anschlägen um.