Corona-Ticker: RKI meldet 1.192 Neuinfektionen in Deutschland

08.04 Uhr: Mehr als sechs Millionen Corona-Infizierte in Indien

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Indien ist am Montag auf mehr als sechs Millionen gestiegen. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, gab es in den vergangenen 24 Stunden 82.170 neue Fälle, mindestens 1.039 neue Todesfälle wurden mit dem Virus gemeldet.

Die Neu-Infektionen in Indien nehmen derzeit weltweit am schnellsten zu. Das Land mit der zweitgrößten Bevölkerung der Welt dürfte in den kommenden Wochen die USA überholen und zu dem am schwersten von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Staat werden. In den USA sind mehr als 7,1 Millionen Infektionen mit dem Virus gemeldet worden. Gleichzeitig hat Indien aber die meisten genesenen Coronavirus-Patienten der Welt. Mehr als fünf Millionen haben sich bislang in dem Land von dem Virus erholt, die Genesungsrate liegt laut Gesundheitsministerium bei 82 Prozent.