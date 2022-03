Corona-Ticker: Inzidenz in Bayern liegt bei 2.178

10.33 Uhr: Bayern will Geflüchtete zur Corona-Impfung bewegen

Bayerns Staatsregierung will Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zur Corona-Impfung bewegen. "Wir wissen, dass nur etwa 35 Prozent der ukrainischen Bevölkerung vollständig gegen Covid-19 geimpft sind", sagte der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). Deshalb wolle Bayern allen Flüchtlingen ein Impfangebot in den Impfzentren machen. Auf der Homepage des Gesundheitsministeriums gebe es dazu auch Informationen auf Ukrainisch.

Das Thema Impfungen und medizinische Versorgung für ukrainische Flüchtlinge steht auch auf der Tagesordnung der Gesundheitsministerkonferenz am Nachmittag.

9.54 Uhr: Laut RKI: Inzidenz in Bayern bei 2.178

Die gemeldeten Corona-Infektionszahlen in Bayern sind über das Wochenende leicht zurückgegangen. Das Robert Koch-Institut verzeichnete im Freistaat eine 7-Tage-Inzidenz von 2.178. Am Freitag hatte der Wert einen neuen Höchststand von 2.199,9 erreicht.

Die bayerischen Gesundheitsämter meldeten laut RKI 20.601 neue Infektionen innerhalb von 24 Stunden. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit Corona stieg um 13 auf insgesamt 22.394 seit Pandemiebeginn.

Die tatsächlichen Infektionszahlen sind nach Einschätzung des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) noch höher. Gründe sind die Dunkelziffer unerkannter Infektionen und Meldeverzögerungen bei den kommunalen Behörden.

9.36 Uhr: Corona-Infektion: Landesbischof Bedford-Strohm spricht per Video vor der Synode

Der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm hat sich mit Corona infiziert und kann deshalb nicht in Präsenz an der Frühjahrstagung der Landessynode teilnehmen. Bedford-Strohm schrieb am Morgen auf seiner Facebook-Seite, er habe am Sonntagmittag "Symptome bekommen und daraufhin nochmals einen Schnelltest gemacht". Auf diesem sei dann erstmals seit vielen negativen Schnelltests in den vergangenen Wochen eine zweite Linie erschienen. Statt zur Synode nach Geiselwind zu fahren, sei er dann wieder nach München zurückgekehrt. Inzwischen liege auch das Ergebnis seines PCR-Tests vor. Bedford-Strohm habe sich demnach mit der Omikron-Variante infiziert, teilte er mit. Seine Symptome beschränkten sich "auf die einer deftigen Erkältung", es sei "also alles im grünen Bereich". Der Landesbischof bedauerte, nicht bei der Präsenztagung dabei sein zu können: "Ich hatte mich so auf die Synode gefreut. Nun gibt es meinen Bericht heute Vormittag per Video", kündigte er an.

09.21 Uhr: Gesundheitsminister beraten über Hotspot-Regelung

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern wollen ab 14 Uhr per Videoschalte über eine Hotspot-Regelung für schärfere Corona-Maßnahmen beraten. Die Landesregierungen sind sich nicht einig darüber, ob die rechtlichen Voraussetzungen derzeit erfüllt sind, um Hotspots festzustellen.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hatte am Sonntag in einem Interview von vier Kriterien gesprochen, die er den Gesundheitsministern der Länder vorschlagen will, anhand derer Hotspot-Gebiete bestimmt werden sollen. Dazu gehöre es, wenn in Krankenhäusern wegen Corona planbare Eingriffe nicht mehr gemacht werden könnten, die Notfallversorgung gefährdet sei, in der Pflege Untergrenzen unterschritten würden oder Patienten in andere Krankenhäuser verlegt werden müssten.

08.31 Uhr: Wirtschaftsmetropole Shanghai beginnt Lockdown

Die chinesische Wirtschafts- und Finanzmetropole Shanghai hat mit dem Lockdown für ihre mehr als 26 Millionen Einwohner begonnen. Das öffentliche Leben wird wegen der steigenden Zahl von Corona-Neuinfektionen in zwei Stufen von diesem Montag an bis zum 05. April heruntergefahren. Brücken und Tunnel wurden bereits geschlossen, der Autobahnverkehr eingeschränkt. "Die Eindämmung des großflächigen Ausbruchs in unserer Stadt ist sehr wichtig, denn sobald die infizierten Menschen unter Kontrolle gebracht wurden, haben wir die Übertragung blockiert", verteidigte Wu Fan vom Corona-Expertenteam der Stadt die Entscheidung. Sie kündigte zudem Massentests an. Allein für Sonntag wurden in Shanghai 3.450 asymptomatische Corona-Fälle gemeldet. Das entspricht fast 70 Prozent aller Neuinfektionen in China.

08.27 Uhr: Israels Regierungschef Bennett mit Coronavirus infiziert

Der israelische Regierungschef Naftali Bennett hat sich nach Angaben seines Büros mit dem Coronavirus infiziert. Der 50-Jährige habe ein positives Testergebnis erhalten, fühle sich aber gut, hieß es in der Mitteilung. Er werde seine Arbeit von zu Hause fortsetzen.

Am Sonntag war Bennett in Jerusalem mit US-Außenminister Antony Blinken zusammengetroffen. Es ist vorgesehen, dass Blinken am Montag im israelischen Wüstenort Sde Boker an einem Gipfeltreffen mit den Außenministern der vier arabischen Staaten Ägypten, Vereinigte Arabische Emirate, Bahrain und Marokko teilnimmt. Israel wird dort von Außenminister Jair Lapid vertreten. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Israel war zuletzt wieder gestiegen und lag durchschnittlich bei mehr als 10.000 am Tag. Israel hat rund 9,4 Millionen Einwohner.

08.21 Uhr: Kinderärztepräsident: Testpflicht an Kitas und Schulen beenden

Trotz hoher Corona-Inzidenzen fordert Kinderärztepräsident Thomas Fischbach ein Ende der anlasslosen Testpflicht an Kitas und Schulen. "Die Testpflicht für Kinder ohne Symptome ist zu einer überflüssigen Zumutung geworden", sagte der Chef des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" und verwies auf entsprechende Stellungnahmen pädiatrischer Fachgesellschaften. Es gebe einen hohen Anteil falsch-positiver Ergebnisse, die dann zu Quarantäne ganzer Familien führten, führte Fischbach aus. Zudem erkrankten Kinder und Jugendliche extrem selten schwer an Corona. "Der ganze Zirkus wird nur veranstaltet, um die impfunwilligen Erwachsenen aus den Risikogruppen zu schützen", erklärte der Mediziner. "Es muss bitte Schluss sein mit dem Testen gesunder Kinder." Auch bei den derzeit hohen Inzidenzen reiche es vollkommen, Kinder mit Symptomen von Covid-19 zu testen.

05.50 Uhr: RKI registriert 67.501 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 1.700,6

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen bleibt auf hohem Niveau. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert pro 100.000 Einwohner und Woche am Montagmorgen (Stand 05.15 Uhr) mit 1.700,6 an. In der Vorwoche lag der Wert für die 7-Tage-Inzidenz bei 1.714,2.

Die Zahl der von den Gesundheitsämtern gemeldeten Neuinfektionen binnen eines Tages gab das RKI mit 67.501 an (Vorwoche: 92.314). Laut RKI melden zunehmend weniger Gesundheitsämter am Wochenende ihre Daten. Insbesondere am Wochenende und zu Wochenbeginn sollten tagesaktuelle Schwankungen daher nicht überbewertet werden. Experten gehen ohnehin von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 20 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 13 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 20.323.779 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 15.873.400 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 128.457.