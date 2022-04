Corona-Ticker: Neue Massentests in Shanghai

13.04 Uhr: Lauterbach begrüßt neuen Vorschlag zur Impfpflicht

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat den neuen Kompromissvorschlag von Abgeordneten der Ampel-Koalition zur Impfpflicht begrüßt. "Er nimmt das Wichtigste aus allen Anträgen zur Impfpflicht auf", erklärte der SPD-Politiker: "Jeder, der die Impfpflicht will, kann sich hier wiederfinden. Wer aber dagegen stimmt, riskiert erneut Lockdowns und Leid im Herbst." Der Vorschlag sieht in einem ersten Schritt eine Impfpflicht für über 50-Jährige ab dem 3. Oktober vor.

12.41 Uhr: Maskenpflicht in Litauen endet

Auch in Litauen fallen die Masken: In dem baltischen EU-Land muss seit Montag in Innenräumen keine Mund-Nase-Bedeckung mehr getragen werden. Ausgenommen von der Regelung sind Kliniken und Pflegeeinrichtungen sowie öffentliche Verkehrsmittel - dort besteht weiter eine Maskenpflicht. Die Regierung in Vilnius empfiehlt zudem, freiwillig weiterhin Maske zu tragen.

Die Entscheidung basiert nach Angaben von Gesundheitsminister Arunas Dulkys auf der epidemiologischen Lage und dem nachlassenden Druck auf das Gesundheitswesen. Mit 902 Corona-Fällen verzeichnete Litauen heute die geringste Zahl an Neuinfektionen seit Dezember. Vor Litauen hatten bereits die beiden anderen baltischen Staaten die Maskenpflicht in weiten Teilen des öffentlichen Lebens abgeschafft: In Lettland endete sie zu Monatsbeginn, in Estland am Sonntag.

12.22 Uhr: Tschechiens Regierungschef muss Berlin-Besuch wegen Corona verschieben

Der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala hat seinen für Mittwoch geplanten Antrittsbesuch in Berlin wegen einer Corona-Infektion absagen müssen. Man werde sich um einen Ersatztermin bemühen, sagte ein Regierungssprecher in Prag. Die Intensität des Erkrankungsverlaufs habe ihn überrascht, teilte Fiala selbst auf Twitter mit. "Ich bin vollständig geimpft und möchte mir gar nicht vorstellen, wie es sonst wäre", fügte der 57-Jährige hinzu.

In Tschechien gab es nach aktuellen Zahlen binnen sieben Tagen 391 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Bis auf die FFP2-Maskenpflicht in Bus und Bahn sind mittlerweile fast alle Corona-Maßnahmen abgeschafft.

11.45 Uhr: Massentests in Shanghai - Behörden wollen weiter positiv getestete Kinder von Eltern trennen

In der schlimmsten Corona-Welle in China seit zwei Jahren sind in der schwer betroffenen Hafenstadt Shanghai noch einmal alle 26 Millionen Einwohner auf Corona getestet worden. Obwohl in Shanghai der Lockdown im Osten und Süden der Stadt am Freitag auslaufen sollte, werden voraussichtlich bis nächstes Wochenende überall dort Ausgangssperren beibehalten, wo Infektionen entdeckt werden. Somit sind weite Teile weiter unter Lockdown.

In Shanghai wächst unterdessen der Ärger über die strengen Corona-Maßnahmen: Nach massiver Kritik räumten die Gesundheitsbehörden ein, dass in der Metropole positiv getestete Babys und Kleinkinder von ihren Eltern getrennt werden und dies so bleiben soll. Nach den chinesischen Corona-Regeln wird jeder Infizierte von nicht infizierten Menschen isoliert. Das betrifft auch Kinder, die positiv getestet wurden, deren Familienmitglieder aber negativ sind.

"Wenn das Kind jünger als sieben Jahre ist, werden diese Kinder in einem staatlichen Gesundheitszentrum behandelt", sagte Wu Qianyu von der städtischen Gesundheitskommission. Ältere Kinder oder Teenager müssen sich demnach in Quarantänezentren isolieren. Eltern haben sich in Online-Netzwerken massiv über dieses Vorgehen beschwert. Die Behörden halten aber an dem Vorgehen fest. Es sei ein wesentlicher Bestandteil der "Präventions- und Kontrollmaßnahmen" gegen das Virus, sagte die Behördenvertreterin Wu.

11.30 Uhr: Vorstoß im Bundestag für Impfpflicht ab 18 Jahren vorerst gescheitert

In Deutschland wird es vorerst keine Pflicht zur Corona-Impfung für alle Erwachsenen geben. Die parlamentarischen Befürworter einer allgemeinen Impfpflicht ab 18 Jahren legten das Vorhaben mangels Erfolgsaussichten auf Eis, wie die Initiatoren des Bundestags-Antrags bekannt gaben. Statt dessen schlagen die Abgeordneten nun als Kompromiss vor, dass ab dem 3. Oktober eine Impfpflicht für Menschen ab 50 Jahre gelten soll und sich alle Bürgerinnen und Bürger zwischen 18 und 49 Jahren einer verpflichtenden Impfberatung unterziehen sollen. Erst Anfang September solle der Bundestag dann zudem entscheiden, ob es auch eine Impfpflicht für 18- bis 49-Jährige geben soll.

Es sei auch wichtig, ein Impfregister anzulegen, sagte der Grünen-Politiker Till Steffen. Damit gehe man vor allem auf die Union zu. Der Vorschlag wird von einer Gruppe von Abgeordneten aus den Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP vorgelegt. Dazu gehören Dagmar Schmidt, Heike Baehrens und Dirk Wiese von der SPD, Till Steffen und Janosch Dahmen von den Grünen sowie Katrin Helling-Plahr und Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP. Der Bundestag soll am Donnerstag über die Impfpflicht entscheiden. Bisher hat keiner der Entwürfe eine Mehrheit.

10.40 Uhr: Ifo-Institut - Im März insgesamt weniger Menschen in Kurzarbeit

Die Zahl der Menschen in Kurzarbeit, die während der Pandemie massiv angestiegen war, ist im März leicht zurückgegangen. Wie das Ifo-Institut mitteilte, waren im vergangenen Monat geschätzt 620.000 Menschen in Kurzarbeit, im Vormonat waren es noch 685.000. Der Anteil der Kurzarbeitenden an allen Beschäftigten sank von zwei auf 1,8 Prozent.

Die Kurzarbeit ging demnach vor allem in den Bereichen zurück, die von Corona besonders betroffen waren, während die Industrie nun unter der Ukraine-Krise leidet: "In der Industrie stiegen die Zahlen, im Handel und im Gastgewerbe sanken sie", erklärte Ifo-Experte Stefan Sauer. Im Gastgewerbe sank der Anteil der Kurzarbeitenden von 20,2 auf 16 Prozent. Auch im Einzelhandel sank die Zahl von 96.000 auf 56.000 und somit von 3,9 auf 2,3 Prozent.

Die Corona-Pandemie hatten einen deutlichen Sprung der Kurzarbeit ausgelöst: Waren im Februar 2020 noch 134.000 Menschen in Kurzarbeit, waren es im März 2020 bereits 2,6 Millionen. ihren Höchststand erreichte die Anzahl der Kurzarbeiter mit sechs Millionen im April 2020.

10.23 Uhr: Britische Airlines sagen wegen Corona-Infektionen Dutzende Flüge ab

Wegen Corona-Ausbrüchen in der Belegschaft haben britische Fluglinien Dutzende Flüge abgesagt. Bei der Billiglinie Easyjet waren allein am Montag etwa 100 Verbindungen betroffen, darunter 62 aus dem Vereinigten Königreich, wie die BBC berichtete. Man verzeichne derzeit "einen überdurchschnittlich hohen Krankenstand der Mitarbeiter", teilte Easyjet mit. Bei British Airways traf es rund 90 Flüge. Passagiere beschwerten sich in sozialen Netzwerken über sehr kurzfristige Absagen.

Corona-Infektionen sorgten zum Auftakt der englischen Osterferien auch an den Flughäfen selbst für Probleme. Weil Sicherheitsmitarbeiter ausfielen, zugleich aber mehr Menschen unterwegs sind, bildeten sich lange Schlangen. Die Zeitung "Independent" berichtete von enorm angehobenen Ticketpreisen, die Passagiere von Buchungen abhalten sollten. Zuletzt war die Zahl der Infektionen in England deutlich gestiegen. In England gibt es keine gesetzlichen Corona-Vorschriften mehr.

10.12 Uhr: Ethikrat legt Kriterien für den Umgang mit Pandemien vor

Gut zwei Jahre nach dem Beginn der Corona-Pandemie hat der Deutsche Ethikrat Kriterien für den Umgang mit der aktuell noch nicht ausgestandenen und möglichen künftigen Krisen vorgelegt. In einer Krise von weltgeschichtlichem Ausmaß seien Fehler und Fehlentscheidungen unvermeidlich, heißt es in dem in Berlin vorgelegten Papier. Daher müsse eine nachhaltige Strategie auch auf einer kritischen Analyse systemischer Mängel, dysfunktionaler Funktionsformen und ungeeigneter Verfahren aufbauen, erklärte Ethikrats-Mitglied Sigrid Graumann, die Sprecherin der zuständigen Arbeitsgruppe ist.

In dem rund 160-seitigen Papier nehmen die Expertinnen und Experten rückblickend die Schutzmaßnahmen unter die Lupe und analysieren diese hinsichtlich ihrer Ausgewogenheit und Gerechtigkeit gegenüber verschiedenen Gruppen. Sie stellen zwar fest, dass besonders verletzliche Gruppen besonders geschützt werden müssten. Ihnen dürfe gleichzeitig aber nicht ein Minimum an sozialen Kontakten etwa in Pflegeeinrichtungen verwehrt werden. Das betreffe den Kern der Grund- und Menschenrechte. Ebenso verwiesen sie auf das Recht von Kindern und Jugendlichen auf Bildung und soziale Teilhabe.

09.47 Uhr: Londoner Polizei verhängt weitere "Partygate"-Strafzahlungen

Wegen einer Lockdown-Party in der Downing Street am Vorabend der Beisetzung von Prinz Philip hat die Londoner Polizei weitere Strafgelder verhängt. Die Bescheide über je 50 Pfund (knapp 60 Euro) seien per E-Mail verschickt worden, berichtete die BBC. Bei der Feier am 16. April 2021 handelte es sich um den Abschied des Kommunikationsdirektors von Premierminister Boris Johnson, James Slack.

Johnson war nicht anwesend und erhielt daher auch keine Strafe. Er musste sich allerdings öffentlich bei Queen Elizabeth II. entschuldigen. Die Königin saß bei der Trauerfeier für ihren Ehemann am 17. April wegen der Corona-Vorschriften getrennt von Familienmitgliedern in der Kirche. Als bekannt wurde, dass in der Downing Street am Vorabend trotz geltender Kontaktbeschränkungen eine Party stattgefunden hatte, war die Empörung landesweit groß. Johnson war bei mehreren Events dabei, wegen denen die Polizei noch ermittelt. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass auch gegen ihn eine Geldstrafe ausgesprochen wird.

09.19 Uhr: Kanzleramt verabschiedet sich von Maske, viele Ministerien nicht

Die Häuser der Bundesregierung gehen unterschiedlich mit den geänderten Corona-Regeln um. Bislang verabschiedet sich nur das Kanzleramt von der Maskenpflicht, wie das Bundespresseamt am Montag mitteilte. Dort würden die Abstands- und Hygieneregeln "bis auf die Maskentragepflicht" aufrechterhalten. Das Tragen von Masken werde weiter "dringend" empfohlen, aber nicht mehr vorgeschrieben. Viele Ministerien behalten dagegen die Maskenpflicht sowie teilweise auch die 3G-Regelung bei. Das bedeutet, dass nur Geimpfte, Genesene oder Getestete Zugang zu den Gebäuden und Liegenschaften erhalten.

07.30 Uhr: Schnelles Prüfverfahren für Covid-19-Arznei von Roche in den USA

Die US-Arzneimittelbehörde FDA will eine Zulassung des Roche-Medikaments Actemra/RoActemra zur Behandlung von schwer erkrankten Covid-19-Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden und zusätzlich Sauerstoff benötigen, vorrangig prüfen. Roche rechnet mit einer Entscheidung in der zweiten Jahreshälfte. In der Europäischen Union (EU) und vielen anderen Ländern ist die Arznei für die Behandlung von Corona-Patienten bereits freigegeben.

04.55 Uhr: Deutsche Schülerinnen und Schüler beginnen mit Pisa-Tests

Nach coronabedingter Verschiebung um ein Jahr beginnen an diesem Montag in Deutschland die neuen Pisa-Tests. Die Testphase läuft bis zum 27. Mai, wie die Deutsche Presse-Agentur vom Zentrum für internationale Bildungsvergleichsstudien (ZIB) an der TU München erfuhr, das für die Pisa-Studie in Deutschland zuständig ist. Es beteiligen sich demnach dieses Mal rund 7.700 15-Jährige an rund 270 Schulen im Land. Die ursprünglich für 2021 geplante Erhebung hatte die verantwortliche OECD wegen der Corona-Krise um ein Jahr verschoben. ZIB-Professorin Doris Lewalter, die den deutschen Teil der Studie leitet, sagte der dpa: "Wir erwarten, dass diese Pisa-Studie ein wichtiger Baustein sein wird, um die Auswirkungen der Pandemie einordnen und international vergleichen zu können."

04.26 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter auf 1.424,6

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist weiter rückläufig. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Montagmorgen mitteilte, liegt der Wert nun bei 1.424,6. Am Vortag hatte er 1.457,9 betragen, vor einer Woche lag er bei 1.700,6. Der Wert beziffert die Zahl der Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner im Zeitraum von sieben Tagen.

Wie das RKI unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter weiter mitteilte, lag die absolute Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen 24 Stunden am Montag bei 41.129 - nach 74.053 am Vortag und 67.501 Neuinfektionen vor einer Woche. Zudem wurden innerhalb eines Tages 23 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert.

04.00 Uhr: Weitgehendes Ende von Maskenpflicht beim Einkaufen

Wer einkaufen geht, muss in großen Teilen Deutschlands keine Maske mehr tragen. Die Supermärkte, Discounter und anderen Geschäfte öffnen am Montag ihre Türen und dürfen erstmals seit etwa zwei Jahren wieder Kundinnen und Kunden hereinlassen, die keine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Bund und Länder hatten ihre Corona-Maßnahmen entsprechend gelockert. Am Freitag war die Maskenpflicht bereits in Berlin gefallen, am Sonntag dann in den meisten anderen Bundesländern - dort war der Einkauf in Geschäften mit Sonntagsöffnung ohne Maske schon möglich, etwa an Bahnhöfen. Nun fällt die Maskenpflicht im großen Stil.

Zum Artikel "Keine Maskenpflicht: Was das für Risikogruppen bedeutet"

02.16 Uhr: Weltweit mehr als 488,94 Millionen Corona-Infektionen

Weltweit haben sich mehr als 488,94 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Mehr als 6.524.431 Millionen Menschen sind nach Reuters-Berechnungen an oder mit dem Virus gestorben. Seit dem Auftreten der ersten Fälle in China im Dezember 2019 wurden in mehr als 210 Ländern und Gebieten Corona-Infektionen gemeldet.

01.20 Uhr: Montgomery rechnet mit steigenden Zahlen

Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, sagt nach dem weitgehenden Wegfall bundesweiter Corona-Schutzmaßnahmen einen erneuten Anstieg der Infektionszahlen voraus. "Natürlich werden die Zahlen wieder nach oben gehen. Es wird sehr viele milde Verläufe und ein paar sehr schwere Verläufe geben", sagte der Radiologe dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Er rechnet dem Bericht zufolge damit, dass sich nun die große Mehrheit der Bevölkerung infizieren wird. Ungeimpfte über 60 müssten sich nun isolieren oder ins Risiko gehen. Die Entscheidung der Bundesregierung gegen die Maskenpflicht, bei der sich die FDP durchgesetzt habe, sei eine "Entscheidung gegen die Vernunft" gewesen.

00.05 Uhr: Rentenversicherung berichtet von mehr Post-Covid-Behandlungen

In Reha-Maßnahmen werden mehr Menschen wegen der Folgen einer Covid-Erkrankung behandelt. "Im ersten Halbjahr 2021 hatten wir 4.000 Fälle von Long Covid, und nach ersten Hochrechnungen gehen wir davon aus, dass es im gesamten Jahr 10.000 Fälle waren", sagte die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung, Gundula Roßbach, dem "Tagesspiegel".