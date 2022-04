Söder positiv auf Corona getestet – Golf-Reise abgesagt

"Nach zwei Jahren doch noch erwischt"

"Jetzt hat es mich nach zwei Jahren doch noch erwischt", schrieb Söder auf Twitter. Im Vorfeld seiner Reise sei am Samstag ein PCR-Test positiv gewesen. "Obwohl ich die ganze Woche täglich zweimal Schnelltests gemacht hatte - immer negativ. Den letzten sogar noch heute Morgen." Der Wert des PCR-Tests sei übrigens so, "dass eine Ansteckung bisher äußerst unwahrscheinlich war", schrieb er. Trotzdem heiße es jetzt für ihn, sich in Isolation zu begeben. Die Auslandsreise sei damit abgesagt.

Abgesagte Reise wäre eine "Wasserstoffreise" gewesen

Söder hatte am Sonntag zu einer Reise in die Vereinigten Arabischen Emirate und nach Saudi-Arabien aufbrechen wollen. "Es wird eine Wasserstoffreise", hatte der Ministerpräsident im Vorfeld gesagt. Bayern wolle eine eigene Wasserstoff-Infrastruktur und suche dazu Partner.

Schwerpunkt der Reise sollte die langfristige Sicherstellung der Energieversorgung in Bayern sowie die perspektivische Erschließung weiterer erneuerbarer Energien sein. Neben zahlreichen Gesprächen waren unter anderem Besichtigungen einer ökologischen Modellstadt, eines Forschungs- und Entwicklungszentrums sowie eines Solarparks geplant.