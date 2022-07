Corona-Ticker: Inzidenz liegt bundesweit bei 661,4

13.18 Uhr: Neue Coronavirus-Variante gibt Anlass zur Sorge

Das sich schnell verändernde Coronavirus hat eine weitere sehr ansteckende Omikron-Variante hervorgebracht. Wissenschaftler befürchten, dass sie sich möglicherweise schnell ausbreiten und die Immunität von Impfstoffen und früheren Infektionen umgehen könnte. Noch ist unklar, ob sie schwerwiegendere Krankheiten verursachen könnte als andere Omikron-Varianten. Die neueste Mutation BA.2.75 wurde in mehreren Bundesstaaten Indiens entdeckt und scheint sich schneller auszubreiten als andere Varianten, wie Lipi Thukral, Wissenschaftlerin am CSIR Forschungsinstitut für Genetik und Integrative Biologie in Neu-Delhi, sagte. BA.2.75 wurde inzwischen in zehn weiteren Ländern entdeckt, darunter Australien, Deutschland, Großbritannien, USA und Kanada.

12.34 Uhr: Bayerns Schulen für kreativen Distanzunterricht ausgezeichnet

Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) hat am Montag bei einem Festakt bayerische Schulen für kreativen Distanzunterricht während der Corona-Pandemie gewürdigt. Virtuelle Betriebserkundungen, digitale Modenschauen oder ein eigener Radiosender - das seien unter anderem Projekte, die in der Corona-Zeit an bayerischen Schulen entstanden seien, teilte das bayerische Kultusministerium am Montag mit. In den vergangenen Wochen und Monaten seien rund 400 Schulen für ihren Einsatz mit einer auf 1.000 Euro dotierten Prämie ausgezeichnet worden, hieß es.

11.13 Uhr: EU-Behörde empfiehlt zweite Corona-Auffrischungsimpfung für über 60-Jährige

Die EU empfiehlt Menschen über 60 Jahren eine zweite Corona-Auffrischungsimpfung. "Angesichts des erneuten Anstiegs der Fälle und Krankenhauseinweisungen mit Beginn des Sommers fordere ich alle auf, sich so schnell wie möglich impfen und boostern zu lassen", erklärte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides laut einer Mitteilung der EU-Gesundheitsbehörden am Montag. "Wir haben keine Zeit zu verlieren."

10.52 Uhr: Weniger Trauungen im zweiten Corona-Jahr - außer in Niederbayern

Im zweiten Pandemie-Jahr haben 2,4 Prozent weniger Menschen in Bayern geheiratet als noch im Jahr 2020. Knapp 60.000 Paare gaben sich 2021 vor einer Standesbeamtin oder einem Standesbeamten im Freistaat das Ja-Wort, wie das Landesamt für Statistik am Montag in Fürth mitteilte. Im Jahr 2019 - also vor der Corona-Pandemie - waren es 68.501; 2020 wurden 61.138 Ehen geschlossen. Das beliebteste Hochzeitsdatum im Freistaat war der 21. August 2021, damals feierten 1.140 Paare ihre Trauung. Weniger geheiratet als im Vorjahr wurde in sechs von sieben Regierungsbezirken - nur die Niederbayern stemmten sich gegen den Trend, hier wurden 47 Hochzeiten mehr gefeiert als 2020.

10.44 Uhr: Keine weiteren Corona-Fälle bei der Tour de France

Die neueste Testreihe bei der Tour de France hat keine weiteren Corona-Fälle ergeben. Das teilte der Radsport-Weltverband UCI am Montag mit, dem zweiten Ruhetag der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt. Die Tests waren am Sonntagabend durchgeführt worden. Schon vor Beginn der Tour waren einige Profis aus dem Fahrerfeld genommen worden, Bob Jungels (Luxemburg/AG2R Citroen Team) hingegen, Etappensieger vom Sonntag in Chatel, durfte aufgrund seiner niedrigen Viruslast an den Start gehen. Das Rennen wegen Corona aufgegeben haben Jungels' Teamkollege Geoffrey Bouchard (Frankreich) und Vegard Stake Laengen (Norwegen/UAE Team Emirates) aus der Mannschaft des slowenischen Gesamtführenden Tadej Pogacar.

09.56 Uhr: Omikron-Untervariante schreckt Shanghai auf

Steigende Infektionszahlen und das Auftauchen einer neuen Omikron-Untervariante in Shanghai schüren Sorgen vor erneuten Einschränkungen in der Wirtschaftsmetropole. Die größte chinesische Stadt bereitet sich auf eine weitere Massentestkampagne vor, in der sich die Menschen in mehreren Bezirken von Dienstag bis Donnerstag zweimal testen lassen müssen. Bereits in der vergangenen Woche waren angesichts steigender Fallzahlen Massentests angeordnet worden. Am Sonntag war ein Fall mit einer neuen Omikron-Untervariante BA.5.2.1 bekanntgeworden. Die tägliche Zahl der lokal übertragenen Infektionen in Shanghai ist seit dem 5. Juli von einer einstelligen Zahl auf mehrere Dutzend angestiegen, ist jedoch im weltweiten Vergleich noch immer gering. Das Land verfolgt aber eine strikte Null-Covid-Politik, um größere Ausbrüche um jeden Preis einzudämmen.

08.09 Uhr: Intensivmediziner: Lage in Krankenhäusern "sehr angespannt"

Der Intensivmediziner Gernot Marx sieht angesichts der Corona-Lage eine "sehr angespannte" Situation auf den Intensivstationen deutscher Krankenhäuser. Er betrachte die Situation nicht als dramatisch, aber die Auslastung sei ungewöhnlich hoch für den Sommer, sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin im "Morgenmagazin" von ARD und ZDF. 55 Prozent der Intensivstationen melden angesichts einer steigenden Zahl zu versorgender Corona-Patienten aktuell einen teilweise eingeschränkten Betrieb, die mit einer hohen Ausfallquote beim Personal und dem Abbau von Intensivbetten zusammenfällt. "Wir müssen auch schon wieder leider einige Operationen, die nicht unbedingt notwendig sind, verschieben", sagte Marx. Der Intensivmediziner appellierte an die Bevölkerung dazu beigetragen, dass die Corona-Lage im Herbst beherrschbar bleibt. "Zu Mütze und Schal gehört auch die Maske", sagte Marx.