Faktenfuchs: Verursachen Volksfeste eine neue Corona–Welle?

In der Analyse der einzelnen Landkreise wird die Dynamik noch deutlicher: So sieht man aktuell etwa in Weißenburg-Gunzenhausen und Dachau einen deutlichen Abstand der beiden Alterskohorten 15-34 und 35-59 im Vergleich zum Infektionsgeschehen in den anderen Alterskohorten. Ein ähnliches Muster konnte bereits in früheren Corona-Wellen, etwa im Sommer 2020, beobachtet werden: Lockerungen der Kontaktbeschränkungen und Hygienemaßnahmen führten zu verstärkten Neuinfektionen bei jüngeren und mittelalten Menschen, mit der Zeit steckten sich dann vermehrt auch die Älteren und die ganz Jungen an.

Kausaler Zusammenhang lässt sich aus Meldedaten nicht herstellen

Trotz all dieser Hinweise: Einen Anstieg in den Fallzahlen wirklich kausal auf ein einzelnes Volksfest zurückzuführen, ist nicht möglich. Dies bestätigen dem #Faktenfuchs Infektiologen, das bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege und einige der Gesundheitsämter der oben genannten Landkreise und Städte. Und das gilt im übrigen auch für alle ähnlichen Großereignisse, wie etwa Fußballspiele und Konzerte.

Auch nach mehr als zwei Jahren Pandemie ist in Deutschland nur bei einem kleinen Bruchteil der Corona-Fälle das Infektionsumfeld bekannt. Als der BR im Januar 2021 über diese Diskrepanz und die mangelhafte Darstellung seitens des RKI berichtete, waren es nur knapp 17 Prozent, bei denen sich die Ansteckungswege zurückverfolgen ließen. Aktuell stellt das RKI die Infektionsumfelder im wöchentlichen Corona-Situationsbericht nicht mehr dar.

Auch das bayerische Gesundheitsministerium schreibt auf Anfrage des #Faktenfuchs, dass das aktuelle Infektionsgeschehen in der Bevölkerung diffus und deshalb die Rückverfolgung zu einem speziellen Ansteckungsort in den meisten Fällen nicht möglich sei: "Eine infizierte Person kann sich an vielen möglichen Orten und unter verschiedenen Umständen angesteckt haben, sodass eine eindeutige, kausale Aufklärung der Infektionsumstände häufig ausscheidet." Laut dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) betrug der Anteil der Fälle in Bayern, die einem Ausbruch zugeordnet werden können, in den vergangenen Wochen fünf Prozent.

Epidemiologische Studien können Kausalität belegen

"Um einen Inzidenzanstieg, für den eine bestimmte Veranstaltung verantwortlich ist, zu quantifizieren, müssten epidemiologische Studien durchgeführt werden", schreibt das Gesundheitsamt der Stadt Nürnberg dem #Faktenfuchs. Ein Beispiel dafür ist die von Professor Ralf Wagner an der Universität Regensburg geleitete Studie zum Infektionsgeschehen im Landkreis Tirschenreuth. Darin konnte nachgewiesen werden, dass ein Starkbierfest in der Stadt Mitterteich im Februar 2020 als einer der Hauptgründe zum starken Infektionsgeschehen im Landkreis Tirschenreuth beigetragen hat.

Einen weiteren Anhaltspunkt könnte auch die wissenschaftliche Begleitung der Fußball-EM in München 2021 durch das LGL bieten. Diese konnte im Gegensatz zu der Mitterteich-Studie kaum Fälle auf die untersuchten Fußballspiele und Begleitveranstaltungen zurückführen.

Infektiologe Bernd Salzberger erklärt, dass die Ausgangslage dieser beiden untersuchten Großereignisse völlig verschieden war – sowohl zueinander als auch zur heutigen Situation. In Mitterteich habe es keinerlei Hygienemaßnahmen gegeben – bei den EM-Spielen dagegen sei das Sicherheitskonzept auf einem sehr hohen Niveau gewesen. Darüber hinaus sei schon ein nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung mit einer Impfung immunisiert gewesen, die auf die damals vorherrschenden Varianten gut abgestimmt war.

Impfstoffe, die auf die aktuell vorherrschenden Omikron-Varianten besser abgestimmt sind, soll es dagegen frühestens im Herbst geben. Und die aktuell geltende Infektionsschutzmaßnahmenverordnung schränkt große Veranstaltungen nicht mehr ein – das bayerische Gesundheitsministerium veröffentlicht Hygieneempfehlungen für Veranstalter und Besucher, auf freiwilliger Basis.

Volksfeste haben unterschiedlichste Rahmenbedingungen

Somit ist es auch hinsichtlich der Rahmenbedingungen schwierig, die unterschiedlichen Volksfeste vergleichend zu betrachten. Auf dem Münchner Frühlingsfest zum Beispiel gab es nach Angaben des Gesundheitsreferats der Stadt vergleichsweise viele Maßnahmen, die auch zum oben angesprochenen Ausbleiben eines Anstiegs beigetragen haben könnten: Es habe zum großen Teil im Freien stattgefunden, die Besucher seien auf dem ganzen Gelände zum Tragen einer Maske aufgefordert und Menschenansammlungen mittels Trennbändern gelenkt worden.

Die Gesundheitsämter nennen dem #Faktenfuchs noch weitere Faktoren, die einen Anstieg der Fallzahlen nach Großereignissen beeinflussen könnten: Wie viele nicht im Landkreis oder der Stadt gemeldete Besucher waren anwesend? War die Inzidenz vor dem Ereignis niedrig oder hoch? Gibt es generell mehr Fälle aufgrund von besonders ansteckenden Corona-Varianten?

Diese und weitere Einflüsse könnten eben nur im Rahmen von Studien berücksichtigt und bei der Auswertung "herausgerechnet" werden.

Überlastung des Gesundheitssystems sei nicht zu befürchten

Solche wissenschaftlichen Untersuchungen sind sowohl zeit- als auch arbeitsintensiv – würde das überhaupt im Verhältnis zur aktuellen Lage stehen? Wie gefährlich sind steigende Fallzahlen noch? Das bayerische Gesundheitsministerium schätzt die Lage in einer Antwort an den #Faktenfuchs am 14.06.2022 folgendermaßen ein: "Nachdem sich die Infektionslage in Deutschland in den vergangenen Wochen aufgrund einer inzwischen hohen Immunität in der Bevölkerung und überwiegend milden Krankheitsverläufen bei Infektion mit der vorherrschenden Virusvariante Omikron entspannt hat, war und ist es infektiologisch wieder vertretbar geworden, ein Stück weit zur Normalität zurückzukehren und Veranstaltungen mit einer größeren Personenzahl kontrolliert zuzulassen. Eine Überlastung des Gesundheitssystems war und ist nicht zu befürchten."

Zumindest im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen aber spiegeln die steigenden Fallzahlen sich bereits in einer größeren Belastung des Klinikums Altmühlfranken wieder, wie das zuständige Gesundheitsamt mitteilt: "So sind derzeit 22 Patientinnen und Patienten wegen oder mit Corona in stationärer Behandlung. Auch sind wieder vermehrt Mitarbeitende an beiden Standorten von einer COVID-Infektion betroffen und befinden sich in häuslicher Isolation."

Allerdings sind die Indikatoren des Gesundheitswesens bisher meist auf Ebene der Bundesländer bewertet worden. Bei der stabilsten Kennzahl – den Corona-Intensivpatienten – ist bayernweit bisher nur ein Stagnieren zu erkennen, kein erneuter Anstieg: