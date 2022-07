Hohe Corona-Inzidenzen in Bayern - Wunsiedel über 3.000

Weniger PCR-Tests machen Statistik ungenau

Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen aber in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zur Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Grund für hohe Covid-19-Zahlen könnten Volksfeste sein

Grund für die trotz dieser Einschränkungen hohen Werte in Wunsiedel könnten die Wiesen- und Volksfeste der letzten Wochen sein. Schlagzeilen hatte ein Bericht der Frankenpost gemacht, wonach nahezu alle Bedienungen des Selber Wiesenfestes nun an Corona erkrankt seien. Nach BR-Recherche stellt sich heraus, dass tatsächlich vier der 20 gemeldeten Bedienungen nun mit Corona infiziert sind, das sagte Festwirt Hans Rainer Spannruft am Dienstag zu BR24.

Das Selber Wiesenfest ist eines der größten der Region: Auf dem Gelände um den Goldberg seien am zweiten Juli Wochenende täglich etwa zwischen 20.000 und 25.000 Menschen unterwegs gewesen, so Festwirt Spannruft weiter. Im Festzelt gab es nach seinen Angaben 4.000 Sitzplätze, dazu noch 4.000 im Biergarten.

Seit Ende Mai steigt in nahezu allen bayerischen Städten und Landkreisen die Anzahl der Corona-Neuinfektionen wieder an. Laut Experten und Fachstellen ist das wenig überraschend: Es gibt keine Kontaktbeschränkungen oder vorgeschriebene Hygienemaßnahmen für Treffen und Veranstaltungen mehr. Bayernweit stieg die Inzidenz binnen der vergangenen Woche um etwa ein Viertel.

Anstieg der Corona-Neuinfektionen in Erlangen besonders drastisch

In einigen Regionen nahmen die Fallzahlen nicht stetig zu, sondern gingen sprunghaft in die Höhe – oftmals im zeitlichen Zusammenhang mit einem lokalen Volksfest. Am deutlichsten war das in der Stadt Erlangen und dem benachbarten Landkreis Erlangen-Höchstadt zu beobachten.

In Erlangen fand von 2. bis 13. Juni die Bergkirchweih statt. Am zweiten Juni lag die 7-Tage-Inzidenz in Erlangen bei 169, in den darauffolgenden Wochen stieg sie auf über 1.500 (Nachmeldungen inbegriffen, Stand: 4. Juli 2022). Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung im Vergleich zu anderen Landkreisen und dem bayernweiten Durchschnitt: