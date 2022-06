Corona-Ticker: RKI meldet 5.378 Neuinfektionen

11.51 Uhr: Peking startet neue Massentests

Nach einem neuen und offenbar durch einen einzigen feierwütigen Bar-Besucher verursachten Corona-Ausbruch sind in Peking die Pandemie-Restriktionen erneut verschärft worden. In der chinesischen Hauptstadt begann eine neue Runde von Massentests; die eigentlich geplante Wiederöffnung der meisten Schulen fiel aus. Bisher seien von dem infizierten Bar-Besucher ausgehend 183 neue Corona-Fälle registriert worden, teilten die Behörden mit.

11.00 Uhr: Studie - Kampagnen und Schulschließungen halfen besonders gegen Corona

Schulschließungen und Informationskampagnen haben abgesehen von medizinischen Maßnahmen einer Studie zufolge am besten gegen Ansteckungen in der Corona-Pandemie geholfen. Informationskampagnen senkten die Reproduktionszahl und damit die Anzahl an Menschen, die eine infizierte Person im Durchschnitt ansteckt, um 0,35 und Schulschließungen um 0,24, wie das Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) mitteilte. Medizinische Maßnahmen wie Impfen oder die Behandlungen durch medizinisches Personal wurden in der Studie nicht untersucht.

10.16 Uhr: Ministerium - China-Lockdown kann zu Engpässen in Deutschland führen

Die Null-Covid-Strategie der chinesischen Regierung birgt dem Bundeswirtschaftsministerium zufolge trotz Lockerungen nach wie vor Risiken für die deutsche Wirtschaft. "Zwar gab es in Shanghai zuletzt weitreichende Lockerungen", heißt es. "Sollte es aber erneut zu Lockdowns solcher Größenordnungen in China kommen, dann wären verschärfte Lieferengpässe und eine weitere Verlangsamung des Welthandels nicht auszuschließen." Das dürfte auch hierzulande zu spüren sein, schließlich ist China der mit Abstand wichtigste deutsche Handelspartner.

07.22 Uhr: Holetschek - Corona macht jetzt Pause, aber ist noch nicht weg

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat Verständnis für die Bürger gezeigt, die nach über zwei Jahren Corona-Pandemie die wiedergewonnen Freiheiten genießen wollen. Im Interview mit dem BR warnte er aber: "Der Virus macht jetzt diese Pause, aber er ist noch nicht weg." Deswegen, so Holetschek weiter, sei es jetzt das "hohe Gebot", diese Zeit zu nutzen, "um im Herbst keine Schulschließungen mehr zu haben, keine Kindergärten mehr schließen zu müssen." Der Gesundheitsminister setzt weiter auf "Testen und Impfen".

05.37 Uhr: RKI meldet 5.378 Neuinfektionen

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat 5.378 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz fällt demnach auf 331,8 von 333,7 am Vortag. Eine weitere Person starb im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 139.807.

05.00 Uhr: FDA - Biontech/Pfizer-Vakzin sicher und wirksam bei Kleinkindern

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat die Sicherheit und Wirksamkeit des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer für Kinder im Alter von sechs Monaten bis vier Jahren bestätigt. Die Auswertung der Daten einer Studie habe keine Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit der Anwendung des Impfstoffs bei Kleinkindern ergeben, erklärte die FDA. Die Wirksamkeit des Vakzins liege in der Altersgruppe einer ersten Analyse zufolge bei 80,3 Prozent. Die US-Regierung geht davon aus, dass Impfungen für Kleinkinder bereits kommende Woche beginnen können.