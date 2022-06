Corona-Ticker: WHO-Chef - "Blind für die Entwicklung des Virus"

11.50 Uhr: Insider - G7 wollen nach Krisen neue strikte Sparpolitik vermeiden

Die G7-Staaten wollen auf ihrem Gipfel Ende Juni in Elmau vermeiden, mit einem neuen strikten Sparkurs im Stil einer Austeritätspolitik auf die Krise der Weltwirtschaft zu reagieren. Klar sei aber auch, dass es den Automatismus der vergangenen Jahre in der Corona-Pandemie nicht mehr gebe, mit einer expansiven Fiskalpolitik auf einen Nachfrageeinbruch zu reagieren, hieß es in Regierungskreisen in Berlin. Man suche also eine differenzierte Antwort. Hintergrund sind auch die hohen Inflationsraten weltweit vor allem für Energie und Nahrungsmittel. "Investitionen werden dabei eine absolut dominante Rolle einnehmen", sagte ein Regierungsvertreter mit Blick auf den nötigen Umbau der Volkswirtschaft auf Klimaneutralität. Man müsse Klimaschutz und Investitionen in die Infrastruktur miteinander verbinden.

09.00 Uhr: EU-Firmen fordern Ende harter Corona-Maßnahmen in China

Vor dem Hintergrund der strengen Corona-Regeln in China haben EU-Firmen die Regierung in Peking zu einem Kurswechsel aufgerufen. Ausgangssperren, erhebliche Beschränkungen bei der Einreise und andere strenge Maßnahmen belasten aus Sicht der EU-Handelskammer in Peking das Geschäft schwer. China müsse den Unternehmen die Angst nehmen und "mit einem klaren Plan Vertrauen zurückgewinnen", sagte Kammer-Vizepräsidentin Bettina Schön-Behanzin bei der heute vorgelegten Stimmungsumfrage unter Mitgliedsfirmen. Wie bereits im Vorjahr nannten EU-Firmen in der Umfrage zum Geschäftsklima die Corona-Maßnahmen als das mit Abstand gravierendste Problem, mit dem sie in China konfrontiert seien.

08.44 Uhr: In Deutschland leben wieder mehr Menschen als vor Pandemie-Beginn

Nach einem leichten Rückgang im ersten Corona-Jahr ist die Bevölkerungszahl in Deutschland 2021 wegen der Zuwanderung wieder gewachsen. Am Jahresende lebten gut 83,2 Millionen Menschen in der Bundesrepublik "und damit mehr als vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie im Jahr 2019", wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Das waren 0,1 Prozent oder 82.000 mehr als im Jahr zuvor. 2020 hatte es einen leichten Rückgang um 12.000 gegeben.

"Diese Entwicklung ist vor allem auf einen Anstieg der Nettozuwanderung zurückzuführen", erklärten die Statistiker. Diese habe mit 317.000 deutlich höher gelegen als 2020 mit 220.000). Sie näherte sich damit dem Niveau vor Ausbruch der Corona-Pandemie an (2019: 327.000). Gleichzeitig stieg der Überschuss der Sterbefälle über die Zahl der Geburten auf 228.000 (2020: 212.000).

08.30 Uhr: WHO-Chef - "Blind für die Entwicklung des Virus"

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat angesichts der Bedrohung durch neue Corona-Varianten eindringlich davor gewarnt, im Kampf gegen das Virus nachzulassen. "Die Wahrnehmung, dass die Pandemie vorbei ist, ist fehl am Platz", sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus heute bei einem Treffen der Gesundheitsminister der G20-Staaten in der indonesischen Stadt Yogyakarta. Die Zahl der Neuinfektionen und der Todesfälle ist in den meisten Ländern mittlerweile stark zurückgegangen, was zur Aufhebung zahlreicher Einschränkungen geführt hat.

Seine Behörde sei nach wie vor sehr besorgt, dass "ein Mangel an Corona-Tests und Sequenzierung uns für die Entwicklung des Virus blind macht", erklärte der Äthiopier. Auch befürchte die WHO, dass die Lektionen aus der Pandemie wieder verlernt würden und sich der "Kreislauf aus Panik und Nachlässigkeit" wiederhole.

05.10 Uhr: RKI meldet 6.941 Neuinfektionen

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Morgen 6.941 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind 1.563 mehr als am Montag vor einer Woche. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 416,0. Das RKI verzeichnete keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus.