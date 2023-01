Corona-Ticker: FDP-Politiker gegen Tests für Reisende aus China

08.02 Uhr: FDP-Politiker Ullmann sieht Corona-Tests für Flugreisende aus China kritisch

Der gesundheitspolitische Sprecher der FDP, Andrew Ullmann, sieht die Corona-Tests für Fluggäste aus China kritisch. Im Interview mit dem BR sagte Ullmann: "Ja, es ist sicherlich ein bisschen wenig zu sagen, wir machen nur eine Empfehlung. Und es gibt kein einheitliches Bild in Europa." Man sollte kritisch überlegen, "ob wir im Jahre 2023 mit den gleichen Maßnahmen wie 2020 auch umgehen müssen. Ich persönlich stehe den Tests vor dem Abflug kritisch gegenüber. Denn diese Tests bringen einfach nur ein Wohlfühl-Gefühl für die Passagiere in den Flugzeugen, die nach Deutschland reisen. Aber letztendlich wird es an den Infektionen in Europa nichts verändern." Ullmann verwies darauf, dass die derzeit in China grassierenden Virusvarianten in Europa genauso bekannt sind: "Und diese Varianten treffen auf eine gut immunisierte Bevölkerung - entweder durch Infektion oder durch Impfungen - so dass eine unmittelbare Gefahr für Europa gar nicht zu erkennen ist."

07.51 Uhr: Grenze zwischen China und Hongkong soll geöffnet werden

China öffnet am Sonntag nach drei Jahren wieder seine Grenzen zu Hongkong. Damit fallen bei Reisen zwischen China und der Sonderverwaltungszone Quarantäneregeln weg. Die Öffnung solle schrittweise und ordentlich ablaufen, teilte das Büro für Angelegenheit Hongkongs und Macaus mit. Hongkong hatte sich weitgehend an die von China festgelegten strengen Null-Corona-Regeln gehalten, aber bereits im Sommer 2022 mit Lockerungen begonnen. Im Dezember hob die frühere britische Kronkolonie alle Auflagen auf, lediglich das Tragen von Masken wird noch verlangt.

05.28 Uhr: Lauterbach besorgt über Coronavirus-Variante XBB.1.5

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zeigt sich besorgt über die neue Coronavirus-Variante XBB.1.5. "Hoffentlich kommen wir durch den Winter, bevor eine solche Variante sich bei uns ausbreiten kann", schrieb er in der Nacht auf Twitter. "Wir überwachen, ob und wie stark XBB.1.5. in Deutschland auftritt." Die neue Variante lasse im Nordosten der USA die Zahl der Krankenhauseinweisungen steigen. Am Mittwoch hatte sich bereits die Weltgesundheitsorganisation (WHO) besorgt über die neue Coronavirus-Variante gezeigt. Die im Oktober entdeckte Variante sei so leicht übertragbar wie keine der bisher bekannten Varianten, hieß es.