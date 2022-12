Corona: Die Pandemie geht zu Ende, das Virus bleibt

Corona-Pandemie verläuft unterschiedlich auf der Welt

Für Deutschland mag die Corona-Pandemie vorbei sein. Das gilt aber nicht für den Rest der Welt, erklärte der Infektiologe Bernd Salzberger von der Universität Regensburg: "Die Pandemie ist natürlich etwas, was weltweit ist. Wenn das bei uns vorbei ist, heißt das nicht, dass es auf der ganzen Welt vorbei ist. Deshalb ist die Pandemie erst dann vorbei, wenn die WHO das sagt."

China etwa ist gerade noch mitten im Pandemiezustand. Dort wurde die Ausbreitung des Virus rigoros und zeitweise mit brachialen Maßnahmen eingedämmt. Deshalb waren in China die Infektionszahlen lange Zeit sehr niedrig. Covid-19 war dort so gut wie unsichtbar, daher sahen dort nur vergleichsweise wenige einen Grund, sich impfen zu lassen, insbesondere unter den Älteren. Das Virus breitet sich daher in der ungeschützten Bevölkerung gerade schnell aus und viele erkranken schwer. Die vermeintlich harmlosere Omikron-Variante zeigt dort, wie gefährlich sie in Wirklichkeit ist.

Experten sehen geringe Gefahr durch Corona-Varianten

Mit der großen Zahl der Infizierten in China wächst auch die Wahrscheinlichkeit, dass dort eine neue, gefährliche Variante des Coronavirus entstehen könnte. Diese Möglichkeit besteht, sagte der Frankfurter Virologe Martin Stürmer in der Tagesschau. Er hält sie aber nicht für bedrohlich: "Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Variante auch klinisch relevanter sein dürfte, ist relativ gering." Die Virologin Ulrike Protzer erklärt, warum: "Dieses Virus hat sich einfach schon sehr weit fortentwickelt. Es hat sich schon sehr weit angepasst. Es ist superinfektiös geworden." Ein Virus habe aber nur eine begrenzte Kapazität, sich zu verändern. Daher ist es möglich, aber unwahrscheinlich, dass das Coronavirus noch ansteckender wird. Mutationen, die zu schwereren Krankheitsverläufen führen, sind ebenfalls möglich, aber ebenfalls unwahrscheinlich, denn sie bringen dem Virus keinen Nutzen, sich schneller auszubreiten.

Auch Weltärztebund-Chef Montgomery sieht die theoretische Gefahr, dass eine gefährliche Variante entstehen kann. Aber selbst wenn es so käme, "trifft auch diese gefährliche Variante auf eine wesentlich immunkompetentere Bevölkerung, als das vor drei Jahren der Fall war." Wir sollten seiner Ansicht nach daher auf so einen Fall vorbereitet sein, aber deswegen nicht in Angststarre verfallen. Dazu zähle, weiterhin für genügend Impfschutz in der Bevölkerung zu sorgen: "Wenn wir jetzt weitere, andere Varianten des Virus bekommen – gar nicht so gefährliche, aber andere Varianten – so erhalten wir die Immunität der Bevölkerung am besten durch Impfen."

Das gilt besonders für ältere Menschen und alle, die Vorerkrankungen oder anderen Risikofaktoren haben: Bei ihnen schlägt das Immunsystem auf die Impfung nicht so gut an. Daher brauchen sie voraussichtlich auch in Zukunft immer wieder eine Auffrischungsimpfung, um gegen Covid-19 geschützt zu sein.

Montgomery: Freiwillig weiter Masken in Arztpraxen

Darüber hinaus plädiert Montgomery dafür, an manchen Orten eine Maske zu tragen, zum Beispiel in Arztpraxen. Dort könne man auf Menschen treffen, die ein geschwächtes Immunsystem haben, zum Beispiel wegen Krebs oder anderer Erkrankungen. "Hier halte ich es weiterhin für sinnvoll, Masken zu tragen. Auch in engen, schlecht belüfteten Innenräumen, zum Beispiel in der U-Bahn oder S-Bahn im Berufsverkehr." Insgesamt habe sich die Lage entspannt, aber: "Entspannung heißt ja nicht, dass man alle Vorsicht fahren lassen darf. Man muss schon noch ein kleines bisschen auf sich und seine Umwelt achten."