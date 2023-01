Corona-Ticker: China meldet weitere Todesfälle

08.48 Uhr: RKI verweist auf schwierige Daten-Lage

Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt die Sieben-Tage-Inzidenz derzeit mit 142,4 an, weist aber darauf hin, dass die Lage nach den Weihnachtsfeiertagen und dem Jahreswechsel epidemiologisch "nicht in gleicher Weise wie im restlichen Jahr bewertet" werden könne.

Schulen und Kitas seien in den vergangenen Tagen bundesweit geschlossen gewesen, Kontaktmuster und Mobilitätsverhalten anders als sonst. Da in dieser Zeit weniger Personen eine Arztpraxis aufsuchten, würden weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt. Dadurch würden auch weniger Erregernachweise an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet. Nicht alle Gesundheitsämter und zuständigen Landesbehörden übermittelten an allen Tagen Daten. Eine aktuelle Zahl von Neuinfektionen und neuen Todesfällen wird auf der Webseite des RKI derzeit nicht genannt.

06.25 Uhr: China meldet drei weitere Todesfälle

China meldet drei weitere Tote in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Nach offiziellen Angaben des Chinesischen Zentrums für Krankheitskontrolle und Prävention gibt es insgesamt 5.272 Todesfälle. Die Verlässlichkeit der chinesischen Angaben ist fraglich. Zum Vergleich: In Deutschland wurden bisher 162.688 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus registriert.