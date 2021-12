Faktenfuchs: Pflegepersonal muss PCR-Tests nicht selbst zahlen

Pflegenotstand hat sich durch Pandemie verschärft

Danach spricht die LMU-Mitarbeiterin über die Zahl der Corona-Toten bei ihr in der Pathologie - und zieht daraus Schlüsse auf den Notstand in deutschen Kliniken. Sie sagt: "Wir haben den Notstand in Deutschland nicht wegen dem Coronavirus, sondern wegen dem Fachkräftemangel."

Der #Faktenfuchs hat dazu mit dem BR-Journalist Nikolaus Nützel gesprochen, der seit vielen Jahren zu diesem Thema berichtet. Den Pflegepersonal-Mangel habe es schon vor Corona gegeben, sagt Nützel, und den gebe es auch ohne Corona. "Aber er wird verschärft."

Was er immer öfter höre: Es sei jetzt, in der vierten Welle, vor allem in der Intensivpflege belastender als in der ersten und zweiten. Das liege auch daran, dass in der ersten Welle die eher alten Corona-Patienten, die oft nach wenigen Tagen Behandlung gestorben seien, Alltag für die Behandler gewesen seien. Wenn sie nun sechs Wochen um einen 45-Jährigen kämpften, der dann sterbe, zehre das an den Mitarbeitern.

Auch die Ergebnisse einer Umfrage der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) vom Oktober 2021 stützen die Einschätzung, dass sich die Lage durch die Pandemie verschärft hat: 72 Prozent der befragten Krankenhäuser gaben an, weniger Intensivpflegepersonal zur Verfügung zu haben als noch Ende 2020. Als Gründe werden vermehrte Kündigungen, Arbeitszeitverkürzungen und interne Stellenwechsel angegeben. Ursache dafür seien die verschärften und andauernden Belastungen durch die Corona-Pandemie.

Schon während der dritten Welle im Frühjahr zeigte eine Umfrage der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin, dass sich mehr als 70 Prozent der Pflegekräfte überlastet fühlten. Und im November 2021 wies die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) darauf hin, dass vor einem Jahr im Oktober 2020 noch 5.000 Intensivbetten für Erwachsene mehr gemeldet waren. Der Rückgang läge vor allem am Personalmangel.

Es stimmt also, dass es den Pflegenotstand an Kliniken schon vor Corona gab, weil es an Fachkräften fehlt. Durch die Belastungen der Pandemie mit Corona-Patienten hat sich der Zustand aber laut Fachgesellschaften und Experten zusätzlich verschärft.