Faktenfuchs: Wer zählt als Coronapatient?

Die Krankenhaus-Ampel in Bayern steht seit dem 9. November auf Rot und damit auf der höchsten Alarmstufe. "Die rote Stufe gilt, sobald landesweit mehr als 600 Intensivbetten mit Covidpatienten belegt sind." So fasst es die Bayerische Staatsregierung in einer Pressemitteilung zusammen. Schon zuvor hatten Kliniken vermeldet, an der Belastungsgrenze angekommen zu sein. Mittlerweile können einige Kliniken keine neuen Patienten aufnehmen, Notärzte warnen vor Triage.

Was man unter "Triage" versteht können Sie hier nachlesen.

Ein Leser schrieb dem #Faktenfuchs, dass "in Querdenkerkreisen" derzeit eine Behauptung “kursiere”, wonach auch Patienten in Krankenhäusern als Covid-Patienten gezählt würden, die einen positiven Corona-Test hätten, aber wegen einer anderen Erkrankung dort wären. So sollen etwa Verunfallte, die zwar einen positiven Test aber keine Covid-Symptome haben, in die Statistik eingehen, die zu der roten Ampel und somit zu schärferen Maßnahmen führe. Der Leser fragt: "Stimmt das?"