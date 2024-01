Bosbach: Hände weg von AfD-Verbotsdebatte

Lesch: AfD schwer zu fassen

Harald Lesch, ebenfalls Gast in der Sendung, konterte: Er wundere sich, wenn nach einer politischen Debatte gerufen werde. "Weil es ganz schwierig ist, gegen die AfD mit ihren Hassparolen argumentativ dagegen zu gehen." Eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den Parteipositionen sei extrem schwierig: "Die AfD ist nur eine Lokomotive, in der ständig irgendwelche, teilweise völlig sinnlosen Parolen in die Öffentlichkeit gebracht werden, insofern ist es ganz schwierig, die wirklich zu fassen."

Vor allem die anderen Parteien müssten eindeutig Position gegenüber der AfD beziehen, so der Physiker und Wissenschaftsmoderator: "Mit denen wollen wir nichts zu tun haben." Damit auch die Wählerinnen und Wähler Gewissheit hätten: "Die Stimmen für die AfD werden nichts bringen, weil klar ist: In Deutschland wird diese Partei hoffentlich niemals an die Regierungsmacht kommen." Nach der Sendung verließ Lesch rasch das Set, um zur Demonstration in München zu gehen, die wegen des enorm hohen Andrangs abgebrochen werden musste.

Keine Koalition mit Linkspartei

Angesichts der Landtagswahlen in Brandenburg, Thüringen und Sachsen im Herbst dieses Jahres fragte Moderator Hans Werner Kilz, ob der CDU-Mann Bosbach sich eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei vorstellen könnte, um eine AfD-Regierung zu verhindern. In aktuellen Umfragen erreicht die AfD dort zum Teil mehr als 30 Prozent.