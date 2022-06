Bayern ächzt unter Hitze - Unfälle wegen hoher Temperaturen

Bei Höchstwerten von etwa 37 Grad ist am Wochenende vor allem der Norden Bayerns ins Schwitzen gekommen. Der höchste Wert im Freistaat am Samstag sei mit 36,8 Grad im Möhrendorfer Ortsteil Kleinseebach im Landkreis Erlangen-Höchstadt gemessen worden, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in München am Sonntag. Platz zwei bei den Höchsttemperaturen am Samstag teilten sich demnach Kahl am Main (Landkreis Aschaffenburg) und Kitzingen mit 36,5 Grad.

DWD-Warnung wegen Hitze für Unterfranken

Für Unterfranken hatte der DWD zuvor eine Warnung wegen hoher Wärmebelastung veröffentlicht. Ein DWD-Sprecher riet zu "kühlen Getränken und Schatten" – auch wegen der hohen UV-Strahlung.

Diesen Rat befolgten am Wochenende aber längst nicht alle Menschen im Freistaat - mit teils schweren Folgen. So mussten Polizei und Rettungsdienst am Samstagabend einen 68-Jährigen im oberfränkischen Michelau (Landkreis Lichtenfels) versorgen, der auf dem Rückweg seiner Radtour gestürzt und danach laut Zeugen unsicher weitergefahren war.

Rettungsdienst hilft dehydriertem Radler

Rettungskräfte stellten fest, dass der Mann dehydriert war und eine Körpertemperatur von 39 Grad hatte. Ein Notarzt versorgte den Radler mit zwei Infusionen. Danach habe der Rettungsdienst den Mann nach Hause gebracht, teilte die Polizei mit.

Ein weiterer Radler stürzte in Folge von Kreislaufbeschwerden wegen der Hitze im oberfränkischen Forchheim. Polizeiangaben zufolge wurde der Mann leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.