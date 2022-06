Rekordhitze in Teilen Europas - DWD-Warnung für Bayern

Der Samstag wird wohl mancherorts der bisher heißeste Tag des Jahres. Auf der Website des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zog sich eine Warnung vor Hitze in einem Streifen von Saarbrücken bis an die Ostgrenze Brandenburgs und Sachsens. Die Meteorologen sprachen von "heißer nordafrikanischer Luft", die zu uns gelange.

Hitze in Bayern: lokale Rekordwerte in Unterfranken möglich

Auch im Norden Bayerns galt noch bis in den Abend hinein eine Hitze- und UV-Warnung des DWD. Wegen Höchstwerten von etwa 37 Grad in Bayern am Wochenende raten die Experten zu "kühlen Getränken und Schatten". Vor allem in Unterfranken könnten die Temperaturen auf lokale Rekordwerte für den Monat Juni steigen, sagte ein DWD-Sprecher. Der Wetterdienst warne deshalb vor allem in Unterfranken vor der Wärmebelastung. Wegen der Hitze und der hohen UV-Strahlung sei es in jedem Fall sinnvoll, möglichst viel im Schatten zu bleiben.