Omikron-Sommerwelle: Experten sehen drei Gründe für Anstieg

Für den Herbst und Winter – da haben alle wieder mit einem Anstieg der Infektionszahlen gerechnet. Aber jetzt gibt es eine Sommer-Welle, wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Freitag nochmal in Berlin betont hat. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell zwischen vierhundert und fünfhundert.

Wie schon in Portugal vor ein paar Wochen baut sich die Sommerwelle jetzt auch in Deutschland auf. Carsten Watzl, Immunologe an der Uni Dortmund, hatte mit steigenden Zahlen gerechnet. Aber: "Dass wir jetzt bei den Inzidenzen deutschlandweit so um die 500 liegen, ist ein bisschen überraschend, muss man ganz klar sagen", so Watzl.

Erstens: Noch ansteckendere Omikron-Varianten

Die Forschenden nennen vor allem drei Gründe für den Anstieg. Erstens: Die aktuellen Omikron-Subtypen BA.4 und BA.5 sind nochmal ansteckender als das ursprüngliche Omikron-Virus. Besonders die Variante BA.5 – wohl auch für den Anstieg in Portugal hauptverantwortlich – macht bei uns laut dem neuesten RKI-Wochenbericht bereits ein Viertel der Infektionen aus. Tendenz: stark steigend. Der Sommereffekt, der die Ausbreitung in den vergangenen beiden Jahren gebremst hat, weil sich Menschen viel draußen aufhalten und weil UV-Strahlung für die Viren schädlich ist, funktioniert nicht mehr so gut.

"Also, wir werden jetzt, wenn wir über eine Sommer-Welle reden, wahrscheinlich nicht bei Inzidenzen von 2.000 landen, wo wir letzten Winter waren", sagt Immunologe Watzl. "Aber es zeigt sich einfach, dass sich da zwei Sachen gegeneinander aufwiegen: Dieser saisonale Effekt, der das Virus an der Verbreitung hindert. Und die höhere Ansteckbarkeit."

Zweitens: Fast keine Corona-Maßnahmen mehr und mehr Reisen

Grund zwei für die Sommer-Welle: Nachdem fast alle Corona-Maßnahmen weggefallen sind und auch wieder viel gereist wird, gibt es auch wieder mehr Infektionen.

Drittens: Mehr Infektionen bei Geimpften und Genesenen

Und der dritte Grund: Auch Geimpfte und Genesene können sich mit den neuen Subtypen nochmal anstecken.

Trotzdem ist Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach für seine Verhältnisse recht entspannt. Auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Robert-Koch Institut in Berlin sagte er: "Wir sind nicht existenziell gefährdet. Es besteht keine Notwendigkeit, hier in Panik zu verfallen."

Der Hauptgrund für seine Entspannung: Omikron führt nur selten zu schweren Verläufen. Der Großteil der Bevölkerung ist geimpft oder genesen und hat dadurch einen guten Immunschutz aufgebaut - zwar nicht unbedingt gegen Ansteckung, aber gegen schwere Symptome.

Lauterbach: Erwachsene sollen über zweiten Booster nachdenken

Gleichzeitig aber hat Lauterbach zwei Botschaften dabei, die weniger entspannt klingen: Er will zusammen mit dem Justizministerium über den Sommer das Infektionsschutzgesetz reformieren. Dadurch könnten im Herbst auch wieder härtere Maßnahmen möglich werden. Und: Er fordert alle erwachsenen Personen auf, über eine zweite Boosterimpfung nachzudenken.