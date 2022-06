Blockabfertigung für LKW: Anwohner im Inntal verzweifelt

Besuch beim "Vater der Blockabfertigung"

Wer ist schuld daran, was ist die Ursache? Viele böse Worte sind zu hören gegen die Tiroler, die mit ihrer sogenannten "Dosierung" das ganze Elend verursachten. Deswegen: Fahrt nach Süden, erst an der kilometerlangen Laster-Schlange auf bayerischer Seite vorbei, dann kurz hinter der Grenze an der Ampelanlage, die die LKW abbremst und abgezählt durchlässt – und danach: freie Fahrt, zwar nur mit Tempo 100, aber ohne Stau, durch das Tiroler Inntal.

Bis Vomp, nicht weit vor Innsbruck, weil hier der Mann lebt, der sich rühmt, der Vater der Blockabfertigung zu sein. Fritz Gurgiser hat mit seiner Bürgerinitiative "Transitforum Austria-Tirol" vor fünf Jahren dafür gesorgt, dass die Landesregierung den LKW-Transitverkehr drastisch eingebremst hat. "Die Blockabfertigung beruht auf der klaren, unmissverständlichen Vorgabe der Straßenverkehrsordnung", sagt Gurgiser. "Wenn die Beamtenschaft das nicht gemacht hätte, wäre das Amtsmissbrauch gewesen." Mit deutlichen Worten erklärt uns der bald 70-jährige Aktivist auf einer Brücke über die Inntalautobahn, wie er die Lage sieht.

Gurgiser: Tiroler stehen mit großer Mehrheit dahinter

Die Tiroler stünden mit riesiger Mehrheit hinter dieser Maßnahme, glaubt Gurgiser. Man solle nicht glauben, dass sich nach dem Rücktritt von Landeshauptmann Platter irgendetwas ändern werde. "Der Druck auf die Nachbarländer wird bleiben, dass sie unser Dosierungssystem übernehmen."

Die Frage sei nur, wie lange die Politiker in Bayern dem Leiden der eigenen Bevölkerung zuschauen könnten. So sieht dieser Andreas Hofer der Autobahnen das: "Bayern soll die gleichen Maßnahmen wie Nordtirol auf den eigenen Autobahnen verordnen." Das sei europarechtlich völlig in Ordnung. Der Schutz der Menschen gehe schließlich über alles andere, und stehe vor allem vor der "Freiheit des Güterverkehrs", die sei gesetzlich gar nicht vorgesehen.

Und das gibt er uns noch mit auf den Rückweg: Die Blockabfertigung sei nur ein erster Schritt. Es müsse ein digitales Dosiersystem von Rosenheim bis Verona installiert werden, nur so könne das gesamte Inntal wieder lebenswert gemacht werden.