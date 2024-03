Autofahrer in Polen lenkt Pkw in Menschenmenge: 17 Verletzte

Schwerer Verkehrsunfall in Polen: In Stettin hat ein Autofahrer mit seinem Wagen mehrere Menschen überfahren. Laut Behördenangaben sollen dabei mindestens 17 Personen verletzt worden sein. Die Einzelheiten des Vorfalls sind noch völlig unklar.

Fußgängergruppe wollte Kreuzung überqueren

Wie der Provinzgouverneur Adam Rudawski bekanntgab, fuhr der Fahrer am Freitag im Zentrum der Stadt in eine Gruppe von Passanten, die an einer großen Kreuzung eine Straße überquerten. Zwei der Verletzten schwebten demnach in Lebensgefahr. Dem Gouverneur zufolge ergriff der Fahrer zunächst die Flucht, wurde jedoch kurz darauf festgenommen.

Behörden gehen nicht von terroristischem Motiv aus

Die Polizei schloss einen terroristischen Hintergrund aus. "Es handelt sich nicht um einen Terrorakt", sagte Polizeisprecher Pawel Pankau. Der festgenommene Fahrer soll ein 33-jähriger Mann polnischer Herkunft sein. Bei seiner Flucht habe er außerdem drei Autos gerammt, deren Fahrer seien verletzt worden, so die Behörden.

Mit Informationen von AFP