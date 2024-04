ARD-DeutschlandTrend: Breite Zustimmung für Nato-Bündnis

EU-Mitgliedschaft: positiveres Bild als 2023, negativer als 2019

Der Blick der Deutschen auf die Europäische Union insgesamt ist differenzierter: 35 Prozent sehen aktuell eher Vorteile in der Mitgliedschaft (+9 im Vergleich zu Juni 2023), 23 Prozent sehen eher Nachteile (-4) und 36 Prozent meinen, dass sich Vor- und Nachteile die Waage halten (-5). Damit blicken die Deutschen aktuell zwar positiver auf eine Mitgliedschaft in der EU als noch im Juni 2023, aber deutlich kritischer als etwa im Vorfeld der Europawahl 2019. Damals sah die Hälfte der Befragten eher Vorteile in einer EU-Mitgliedschaft Deutschlands und nur 12 Prozent sahen eher Nachteile. In dieser Zeit machte der damalige US-Präsident beinahe täglich Schlagzeilen und trug zu Verunsicherung auch in Deutschland bei; die Briten standen kurz vor ihrem Austritt aus der EU – eine Phase, in der die Deutschen eine vergleichsweise stabile EU offenbar besonders schätzten. Und auch die konjunkturelle Lage war vor fünf Jahren in Deutschland besser als heute, was sich ebenfalls im Stimmungsbild niederschlägt. Im Mai 2019 waren 78 Prozent der Deutschen der Meinung, die EU-Mitgliedschaft sorge dafür, dass es uns wirtschaftlich gut geht. Im aktuellen ARD-Deutschlandtrend geben das immerhin noch 60 Prozent an.

Wichtigste Probleme: Flucht, Krieg in der Ukraine, Wirtschaft

In der Problemwahrnehmung der Deutschen spielen internationale Konflikte weiter eine große Rolle. Auf die Frage nach den wichtigsten politischen Problemen, um die sich die deutsche Politik vordringlich kümmern müsse, wird der Ukraine-Krieg an zweiter Stelle genannt – wieder deutlich häufiger als bei der bislang letzten Abfrage im September 2023. Ganz oben aber steht der Themenbereich Flucht und Migration – für jeden Vierten eines der wichtigsten Probleme. Die Wirtschaft – im September noch an erster Stelle genannt – hat in der Problemwahrnehmung der Deutschen etwas an Bedeutung verloren und rangiert an dritter Stelle. Dahinter ist auch das Thema soziale Ungerechtigkeit den Deutschen wichtig, der Bereich Klimaschutz ist in der Prioritätenliste auf Platz fünf abgerutscht.