"Ohne die USA müsste die Nato blind kämpfen"

BR24: Wie kommt man eigentlich überhaupt auf den Gedanken, dass Russland nach der Ukraine weitere Angriffskriege führen könnte?

Mölling: Man erkennt einen dauerhaften Willen, Grenzen in Europa durch Waffengewalt, also durch Kriege, zu verändern. Da ist die Ukraine ein doppeltes Beispiel. Man hat es ja nicht nur 2022 versucht, sondern bereits 2014. Es gab den Krieg in Georgien, den Russland geführt hat. Syrien ist auch ein Beispiel, wo Russland mit militärischer Gewalt versucht, seine Ziele durchzusetzen.

Möglicher Angriff Russlands: "Alle Nato-Staaten bedroht"

BR24: Welche Nato-Staaten sind denn am meisten von einer russischen Aggression bedroht?

Mölling: Man kann Gefährdung erstmal von geografischer Nähe ausmachen. Dann wären es die Staaten, die an der Ostflanke der Nato liegen. Also vom Schwarzen Meer – Bulgarien, Rumänien – bis hoch zum hohen Norden. Also Norwegen und Finnland vor allen Dingen. Staaten, die eine lange Grenze mit Russland haben. Aber in der Tat muss man davon ausgehen, dass alle Nato-Staaten bedroht wären. Auf der einen Seite durch russische Raketen mit großer Reichweite, auf der anderen Seite auch durch nichtmilitärische Aktivitäten. Also durch Desinformationen, durch Sabotage, durch viele andere Dinge, die Russland in einem solchen Konflikt tun würde, um die Verteidigungsfähigkeit der Nato zu schwächen.

BR24: Wären die bedrohten Nato-Länder aktuell verteidigungsfähig?

Mölling: Man hat mit dem Anfang des Ukraine-Krieges 2022 festgestellt, dass die Europäer sich eben nicht verteidigen können, weil sie von falschen Planungsvoraussetzungen ausgegangen sind. Man hatte gedacht, dass ein Angriff Russlands auf Nato-Europa eine lange Vorlaufzeit hat und militärisch nicht so intensiv vorgetragen wird. Man hat gedacht, dass Russland nicht so risikobereit ist. Jetzt passt man die Planungen an. Man hat akzeptiert, dass Russland bereit ist, ein hohes Risiko militärisch zu gehen. Streitkräfte-Verluste spielen keine Rolle für Russland. Und deswegen geht man davon aus, dass man Russland im Grunde schon an den Grenzen, vor allen Dingen an den Grenzen der baltischen Staaten aufhalten muss. Das ist zurzeit eine große Schwierigkeit.

