Zwei Fliegerbomben in Amberg gefunden - Entschärfung dauert an

Bei Sondierungsarbeiten am stillgelegten Umschlagbahnhof Luitpoldhütte in Amberg sind zwei amerikanische Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Einer der beiden Blindgänger wurde noch in der Nacht auf Donnerstag gegen 1.00 Uhr entschärft. Die Entschärfung der zweiten Bombe wird sich laut Polizei noch hinziehen.

Grube um eine der Bomben läuft voll Wasser

Ein Polizeisprecher sagte dem BR, dass die etwa vier Meter tief ausgebaggerte Grube um die Bombe immer wieder mit Wasser vollläuft. Das durchnässte Erdreich rutsche immer wieder nach, was die Arbeit des Kampfmittelräumdienstes erschwere. Die Bombe könnte sich bewegen, das sei gefährlich. Daher werden jetzt Kraterwände eingebaut, um die Grube zu stabilisieren und abzupumpen.

Anwohner in Turnhallen untergebracht

Bis auch die zweite Bombe entschärft ist, muss der Sperrkreis laut Polizei aufrecht erhalten werden. Von der Evakuierung sind etwa 500 Menschen betroffen. Sie werden vom Rettungsdienst in umliegenden Turnhallen versorgt. Auch der Betrieb der angrenzenden Gießerei Luitpoldhütte musste eingestellt werden.

Bahnlinie Amberg-Nürnberg gesperrt

Außerdem liegt die Bahnlinie Amberg-Nürnberg im Sperrradius. Sie ist zwischen Sulzbach-Rosenberg und Amberg gesperrt. Die Züge aus Richtung Nürnberg verkehren bis Neukirchen (bei Sulzbach-Rosenberg) und enden dort vorzeitig. Züge aus Richtung Schwandorf fahren nur bis Amberg. Die Bahn hat einen Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Die zwei Bomben waren am Mittwoch gegen 17:45 Uhr von einer Fachfirma bei Sondierungsarbeiten entdeckt worden. Sie wurden daraufhin freigelegt. Auf dem Feld neben dem ehemaligen Güterbahnhof soll eine Stromleitung verlegt werden. Die Gießerei Luitpoldhütte war im Zweiten Weltkrieg Ziel von Luftangriffen. Der Schwerindustrie-Betrieb galt als kriegswichtig, stellte allerdings keine direkten Rüstungsgüter her.