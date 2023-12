Was droht uns, sollte Trump 2024 wieder US-Präsident werden?

Auf dem Podium bei einer Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat Iowa sitzt der ehemalige US-Präsident Donald Trump. Der Moderator, Fox-News-Host Sean Hannity, fragt ihn: "Sie würden unter keinen Umständen Ihre Macht als US-Präsident gegen jemanden ausnutzen?" Trump entgegnet: "Außer an Tag eins." Die Halle tobt. Trump macht es nochmals deutlicher: "Er fragt, Sie werden kein Diktator werden, oder? Ich sage: Nein, nein, nein – außer an Tag eins." Die Halle tobt immer noch. Ein Scherz - oder bitterer Ernst? Im BR24-Interview für das neue "Possoch klärt" (Video oben, Link unten) ordnet USA-Politik-Experte Thomas Jäger ein: "Die Vorstellungen, wie eine zweite Amtszeit Donald Trumps ausfallen könnte, reichen von schlimmen Szenarien bis hin zu ganz schlimmen Szenarien." Jäger ist Professor für Internationale Politik und Außenpolitik an der Universität Köln.

Inzwischen hat Donald Trump bei einem Event des New York Young Republican Clubs diese Aussage bekräftigt: "Ich habe gesagt, ich will Diktator für einen Tag sein, weil ich eine Mauer bauen will und bohren, bohren, bohren will (nach Öl; Anm. d. Red.)."

Schlafwandeln die USA schnurstracks in eine Trump-Diktatur hinein?

Liz Cheney, Politikerin der Republikaner und Tochter des früheren US-Vizepräsidenten Dick Cheney, ist eine der lautesten Stimmen, die warnt: Wenn Trump wiederkommt, dann bleibt er für immer. Die USA würden in eine Diktatur hineinschlafwandeln.

Denn Trump hatte bereits einen gewaltsamen Aufstand angezettelt, den Sturm auf das Kapitol in Washington, D.C., am 6. Januar 2021, weil er seine Wahlniederlage 2020 nicht anerkennt und kein Interesse an der friedlichen Machtübergabe hatte. Nächsten Monat beginnen die Vorwahlen in den USA, Trump liegt innerparteilich derzeit mit konstanten 60 Prozent vorne – vor Floridas Gouverneur Ron DeSantis oder der ehemaligen UN-Botschafterin Nikki Haley, die beide nur etwa 12 Prozent Zustimmung bekommen. Dass Trump der offizielle Kandidat der Republikaner für die Präsidentschaftswahl 2024 wird, ist daher ziemlich wahrscheinlich.