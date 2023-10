Juraleitung: Tennet zeigt Verlauf des Stromtrassen-Neubaus

Die Juraleitung verläuft quer durch Bayern – vom mittelfränkischen Raitersaich über die Oberpfalz bis zum niederbayerischen Altheim. Der Neubau gilt als zentrales Infrastrukturprojekt und sei für die Stromversorgung im gesamten süddeutschen Raum wichtig. Die mehr als 80 Jahre alte Leitung muss ersetzt werden, da sie die technische Lebensdauer so gut wie erreicht hat.

Immer wieder Protest gegen Tennet-Pläne

Netzbetreiber Tennet will eine neue und leistungsstärkere Trasse bauen, für die höhere Strommasten nötig sind. Nur in einigen Abschnitten werden Erdkabel verlegt. Die Gegner halten den Neubau der Stromtrasse hingegen für überdimensioniert und wollen höhere Masten verhindern.

An vielen Orten hat sich der Protest gegen die Pläne formiert, so wurde zuletzt am 29. September noch in Nürnberg-Kornburg gegen die Trassenpläne demonstriert. Ein wichtiger Kritikpunkt war neben der konkreten Führung auch die mangelnde Kommunikation des Netzbetreibers. Der Projektatlas für die Juraleitung kann nun genauere Daten für Anwohner liefern. Dort wird auch angezeigt, ob zum Beispiel ein Erdkabel verlegt wird oder wo Umspannwerke, Masten oder Waldüberspannung geplant sind.