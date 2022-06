BR24live zum Zugunglück bei Garmisch: Die aktuelle Lage vor Ort

15.32 Uhr: Polizeisprecher meldet vier Tote bei Zugunglück

BR-Korrespondent Martin Breitkopf erklärt, der Unglücksort liege direkt an einer Straße, dadurch konnten die Einsatzkräfte schnell zu den Opfern vordringen. Der Polizeisprecher vor Ort sagte dem BR, es gebe vier Tote, etwa 30 Personen seien verletzt, rund die Hälfte davon im Krankenhaus zur Behandlung. Er bestätigt außerdem, dass einige Schulkinder im Zug waren. Etwa 500 Einsatzkräfte seien vor Ort. Zur Unfallursache tappe man noch im Dunkeln. Doch der Polizeisprecher bestätigte nochmal, dass es keine Kollision mit einem anderen Zug gegeben habe.

15.25 Uhr: Sperrung der A95 auf Höhe der Anschlussstelle Sindelsdorf

Die Polizei meldet eine Sperrung der A95 auf Höhe der Anschlussstelle Sindelsdorf in Fahrtrichtung Süden. Eine Umleitung sei eigerichtet worden.

15.10 Uhr: Aigner wünscht Verletzten des Zugunglücks gute Genesung

Landtagspräsidentin Ilse Aigner reagierte über Twitter auf das Zugunglück nahe Garmisch-Partenkirchen. "Unser tiefes Mitgefühl gilt den Angehörigen der tödlich Verunglückten – ihnen wünsche ich viel Kraft; den Verletzten schnelle, gute Genesung. Ich danke den vielen Einsatzkräften vor Ort!", schrieb sie am Freitagnachmittag auf Twitter. Auch Grünen-Abgeordnete Katharina Schulze äußerte sich: "Wie furchtbar! Gute Besserung an die Verletzten und mein Beileid an die Angehörigen der Toten", schrieb sie auf der Social-Media-Plattform.

Der Vorsitzende der Freien Wähler Landtagsfraktion, Florian Streibl, teilte unter anderem mit: „Unsere Gedanken und Gebete sind jetzt bei den Opfern des schrecklichen Zugunglücks nahe Garmisch-Partenkirchen sowie ihren Angehörigen. Es erschüttert mich zutiefst, dass sich in dem Zug auch viele Kinder befunden haben sollen."

15.09 Uhr: Bahn spricht Angehörigen Mitgefühl aus

Nach dem Zugunglück mit mehreren Toten bei Garmisch-Partenkirchen hat die Deutsche Bahn den Angehörigen ihr tiefes Mitgefühl ausgesprochen. Einsatzkräfte und Mitarbeiter der DB seien am Unfallort, teilte das Bundesunternehmen in Berlin mit. Über die Ursache des Unfalls am Freitagmittag könne noch keine Aussage getroffen werden.

Die Deutsche Bahn teilte außerdem mit, dass aufgrund des Rettungsdienst- und Polizeieinsatzes nach einem Zugunglück der Streckenabschnitt zwischen Garmisch-Patenkirchen und Oberau gesperrt ist. Züge aus Richtung München wenden demnach in Oberau. Aus Richtung Mittenwald wenden die Züge in Garmisch-Partenkirchen. Die DB hat eine Sonder-Hotline geschaltet unter: 0800 311-11-11.

14.40 Uhr: "Menschen werden durch die Fenster gezogen"

Bei dem Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen würden 60 Menschen mit Verletzungen behandelt, 16 davon mit schweren Verletzungen, sagte am Freitagnachmittag ein Sprecher des Landratsamtes Garmisch-Partenkirchen.

Drei Waggons seien umgekippt. "Die Menschen werden durch die Fenster gezogen", sagte der Bundespolizei-Sprecher. Unter den Verletzten seien "alle Altersgruppen".

14.20 Uhr: Zahlreiche Einsatzkräfte nach Zugunglück vor Ort

Einsatzkräfte aus der ganzen Umgebung sind vor Ort, Hubschrauber kreisen über der Unglücksstelle. Der Zug war von Garmisch-Partenkirchen nach Farchant (Richtung München) unterwegs. Aus bislang ungeklärten Gründen ist der Zug entgleist. Zwei Waggons sind aus der Spur gerissen worden und liegen jetzt an einem Abhang. Ein Doppeldeckerwaggon ist aufs Dach gestürzt, ein anderer hängt am Hang. Die beiden Waggons befinden sich am Ende des Zugs.

Das Unglück ereignete sich zur Mittagszeit, nach Augenzeugenberichten sollen viele Schüler im Zug gewesen sein. Die Lage ist derzeit noch unklar, die Rettungsmaßnahmen laufen noch.

14.10 Uhr: Mindestens drei Tote bei Zugunglück in Oberbayern

Bei einem Zugunglück im oberbayerischen Garmisch-Partenkirchen sind am Freitag offenbar mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Es gebe dutzende Schwerverletzte, sagte ein Sprecher des Landratsamtes Garmisch-Partenkirchen der Deutschen Presse-Agentur. Der Rettungseinsatz läuft.

14.00 Uhr: Verletzte bei Zugunglück nahe Garmisch-Partenkirchen - Mehrere Waggons umgestürzt

Bei einem Zugunglück in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen sind in Oberbayern am Freitag nach ersten Angaben mehrere Menschen verletzt worden. Laut Polizei in Rosenheim gingen gegen 12.20 Uhr erste Meldungen über das Unglück bei Burgrain auf der Regionalbahnstrecke zwischen Garmisch-Partenkirchen und München ein. Demnach entgleiste der Zug, mehrere Waggons stürzten auf die Seite.

Nach Angaben eines Polizeisprechers lief zunächst die Evakuierung des Zugs. Sämtliche Einsatzkräfte von Rettungsdiensten, Polizei und Feuerwehr in der Region seien im Einsatz. Dieser laufe "auf Hochtouren", sagte er. Nähere Angaben zur Zahl der Verletzten und der Schwere ihrer Verletzungen lagen der Polizei noch nicht vor.

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann ist nach BR-Informationen auf dem Weg zum Unglücksort.