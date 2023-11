MUC-Kennzeichen: Ab Freitag können Münchner die Variation wählen

Neben dem traditionellen "M"-Kennzeichen gibt es ab Freitag wahlweise auch ein "MUC"-Nummernschild für Münchner. Denn die Stadt München und der Landkreis haben einen großen Fahrzeugbestand und die Kennzeichenkombinationen könnten bald aufgebraucht sein.

Laut Bayerischem Verkehrsministerium gibt es in der Landeshauptstadt rund 760.000 zugelassene Fahrzeuge und im Landkreis München etwa 240.000.

MUC-Kennzeichen nicht für Elektrofahrzeuge

Mit dem neuen Kennzeichen will sich die Kfz-Zulassung also Luft verschaffen. Es werden immer mehr Elektro-Fahrzeuge angemeldet, die dann ein Schild mit dem Zusatz "E" am Ende bekommen. Dadurch bleibt davor weniger Platz für die Buchstaben- und Zahlenkombinationen. Der Behörde gehen deshalb sozusagen die Variationsmöglichkeiten aus.

Allerdings passen nur acht Zeichen auf ein Schild. Sobald bei einem Auto, Lastwagen oder Anhänger ein Zusatz für Oldtimer, Elektrofahrzeuge oder Saison-Beschränkungen erforderlich ist, werden weiterhin ausschließlich Kennzeichen mit dem "M" zugeteilt.

Krause: "Viel Kreativität bei Buchstaben-Kombinationen"

Münchens zweiter Bürgermeister Dominik Krause (Grüne) wünscht sich "viel Kreativität beim Ausdenken der nun möglichen Buchstabenkombinationen", und er hat auch schon selbst eine Idee: "Für Musikerinnen und Musiker bietet sich natürlich MUC-KE an."