Wohl menschlicher Schädelknochen an der Donau gefunden

Mitglieder der Bundeswehr haben während einer Übung an der Donau bei Aiterhofen im Landkreis Straubing-Bogen Überreste eines mutmaßlich menschlichen Schädelknochens entdeckt. Beim Anlegen am Donauufer seien sie auf die Knochenreste gestoßen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Aktuell keine Hinweise auf Straftat

Die Beamten sicherten am Samstagmittag die Überreste. Über das Alter des Knochens ist nichts bekannt. Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Niederbayern dem BR sagte, habe man keinerlei Hinweise auf eine Straftat. Auch gebe es keine Hinweise auf Vermisste. Man ermittle daher in alle Richtungen.

Die Rechtsmedizin hat jetzt den Angaben zufolge die Untersuchungen übernommen.

Knochenfund bereits im Januar

Bereits Anfang Januar waren bei Baggerarbeiten zwischen Straubing-Sand und Bogen ein Schädel- und ein Oberschenkelknochen gefunden worden. Am Schädelknochen konnte keine DNA mehr gesichert werden. Die Merkmale der Überreste sprechen aber eher für einen weiblichen Schädelknochen, sagte die Polizeisprecherin.

Am Oberschenkelknochen konnte allerdings noch männliche DNA gesichert werden. Alle Abgleiche verliefen aber ergebnislos. Der Oberschenkelknochen konnte also weder einer Tat noch einem Menschen zugeordnet werden, hieß es.

Die gesicherte männliche DNA wurde in die Datei für Vermisste, unbekannte Tote und unbekannte Hilflose des Bundeskriminalamtes eingepflegt.