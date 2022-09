Wiesn-Halbzeit-Bilanz: Weniger Besucher und ab sofort Glühwein

Nur 100.000 Besucher auf der Oidn Wiesn

Auch wenn das Festgelände im Freien an den Regentagen recht leer aussah: Drei Millionen Besucher waren bisher auf dem Oktoberfest, nur 300.000 weniger als 2019. Man habe das etwa anhand der "Befüllung der Straßen" und der Reservierungen in den Zelten hochgerechnet, erklärt Wiesnchef Baumgärtner. "Das ist also keine geratene, sondern eine gemessene Zahl." Einen deutlichen Rückgang gab es aber auf der Oidn Wiesn – von 250.000 auf 100.000 Besucher.

Die befürchtete Corona-Welle ist bislang ausgeblieben

Die einen dürfte das meist schlechte Wetter abgeschreckt haben. Andere sind wohl wegen Corona doch lieber zuhause geblieben. Davon abgesehen hat die Pandemie aber weniger schlimme Auswirkungen als vorhergesagt, wie Wiesnchef Clemens Baumgärtner betonte: "Die gefürchtete Welle ist nicht da." Das gelte auch für das Personal beim Oktoberfest.

Wiesn gefühlt so kalt wie noch nie

Ebenfalls ein großes Thema war im Vorfeld der Energieverbrauch gewesen, in den Biergärten gibt es deshalb keine Heizpilze. Insgesamt ging der Gasverbrauch nun um 13 Prozent zurück. Der Stromverbrauch ist dagegen um 1,5 Prozent gestiegen, was vor allem mit Heizgeräten der Schausteller erklärt wird. So kalt sei es in ihrer Erinnerung "noch nie" gewesen, stellt Schausteller-Sprecherin Yvonne Heckl. Handschuhe und Mütze habe sie heuer jedenfalls zum ersten Mal auf der Wiesn gebracht.