Wieder Geldautomat gesprengt: Vier Personen festgenommen

Die Polizei in Thüringen hat vier mutmaßliche Geldautomaten-Sprenger festgenommen. Wie ein Sprecher des bayerischen Landeskriminalamtes BR24 auf Nachfrage mitteilte, seien die Tatverdächtigen in der Nähe eines zurückgelassenen Fluchtfahrzeugs festgenommen worden. Nähere Angaben zu den vier Personen könne man derzeit aber noch nicht machen, so der Sprecher weiter.

Nach Geldautomaten-Sprengung: Fluchtfahrzeug auf A9 gefunden

Unbekannte hatten am frühen Sonntagmorgen den Geldautomaten einer Bankfiliale im oberfränkischen Konradsreuth gesprengt. Es ist bereits der achte Vorfall dieser Art in Bayern in diesem Jahr. Wie die Polizei mitteilte, war das Fluchtfahrzeug in Thüringen gefunden worden, die Fahndung nach den Tätern lief länderübergreifend mit zahlreichen Einsatzkräften.

Ein Anwohner hatte kurz nach 4 Uhr einen lauten Knall in der Bankfiliale in der Weberstraße gehört und die Polizei alarmiert. Kurz zuvor sollen sich Unbekannte an dem Geldautomaten in der Bank zu schaffen gemacht und diesen gesprengt haben. Inwieweit die Täter Bargeld erbeuteten, ist noch nicht bekannt, hieß es zunächst weiter.

Den ersten Erkenntnissen zufolge flüchteten nach der Sprengung mindestens drei Personen mit einem dunklen Pkw in Richtung Münchberg. Gegen 5.15 Uhr fanden Polizisten einen dunklen Audi, der in Zusammenhang mit der Geldautomatensprengung stehen soll, auf der Autobahn A9 auf Höhe Bad Lobenstein in Thüringen. Das bayerische Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen und wollte den Sprengstoff in den kommenden Tagen im Kriminaltechnischen Institut in München untersuchen.

Polizei und Landeskriminalamt suchen nach Zeugen

Die Polizei bat alle Bürgerinnen und Bürger in der näheren Umgebung, keine verdächtigen Personen anzusprechen oder gar Anhalter mitzunehmen. Zeugen, die in den Morgenstunden in Konradsreuth oder im näheren Umkreis verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, sollten sich über den Notruf 110, beim bayerischen Landeskriminalamt oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Sprengung eines Geldautomaten: Rund alle zehn Tage in Bayern

Die Zahl der Geldautomaten-Sprengungen im laufenden Jahr ist in der Nacht zu Sonntag auf acht gestiegen. Erst am Freitag hatte das Landeskriminalamt (LKA) mitgeteilt, dass unbekannte Täter zwei Automaten in zwei benachbarten Bankfilialen in Elsendorf (Landkreis Kelheim) gesprengt haben. Nach Angaben des Landeskriminalamts war dies der siebte Fall, Konradsreuth nun der achte Fall dieser Art im laufenden Jahr im Freistaat. Damit explodierte im Schnitt bisher mindestens alle zehn Tage in Bayern ein Bankautomat – unter anderem in Unterfranken, Oberbayern, der Oberpfalz und jetzt auch in Oberfranken. Im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres, also von Jahresbeginn bis 8. März 2023, hatten die Ermittler zwei Sprengungen registriert.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Wie viel Beute die Täter seit Jahresbeginn in Bayern machten, wollte ein LKA-Sprecher auf Nachfrage nicht sagen. Die Suche nach Verdächtigen laufe "auf Hochtouren". Weitere Details könne er dazu nicht nennen.

Die Zahl der Geldautomaten-Sprengungen in Bayern war im vergangenen Jahr deutlich gesunken, nachdem gleich mehrere mutmaßliche Täter verhaftet worden waren. 2022 hat es 37 Fälle gemeldete Fälle gegeben, im vergangenen Jahr waren es nur noch 21. Darunter waren auch zwei erfolglose Versuche. Schon zum Jahreswechsel vermuteten die Ermittler, dass dieser Trend wohl nicht anhalten wird. "Wir brauchen nicht blauäugig sein", sagte ein LKA-Sprecher damals. "Die Täter werden ersetzt."

Banken rüsten auf

Viele Banken in Bayern rüsten wegen der Serie an Automatensprengungen technisch auf. So werden zum Beispiel viele Geräte mit einer Technik ausgestattet, die Geldscheine einfärbt und damit unbrauchbar macht. Ebenso sichern viele Banken die Vorräume, in denen Automaten stehen, mit neuer Überwachungstechnik.