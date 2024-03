Explosion am Morgen: Geldautomat im Landkreis Kelheim gesprengt

Die Serie in Bayern geht weiter: Am frühen Freitagmorgen ist in der Mainburger Straße in Elsendorf ein Geldautomat einer Bank gesprengt worden. Laut Landeskriminalamt ist es bereits der siebte Fall in Bayern in diesem Jahr. Über die Höhe der gestohlenen Geldsumme wollte ein Polizeisprecher keine Aussage treffen.

Festsprengstoff und kein Gas?

Wie das Polizeipräsidium Niederbayern auf BR-Anfrage mitteilt, sind die Täter möglicherweise in einem dunklen Kombi geflüchtet. Die Fahndungsmaßnahmen laufen. Die Experten des Landeskriminalamts ermitteln nun in Elsendorf.

Wie bei den anderen sechs Fällen wurde auch diesmal fester Sprengstoff verwendet, um den Automaten zu öffnen - kein Gas wie in anderen Fällen in den Jahren zuvor.

Erst in der Nacht zum Mittwoch war in Weigendorf in der Oberpfalz ein Geldautomat gesprengt worden. Die Explosion hatte hier auch ein Gebäude in Mitleidenschaft gezogen. Die Schäden an dem Pavillon, in dem der Geldautomat stand, schätzte ein Sprecher des Landeskriminalamts auf mehrere zehntausend Euro.

Banken rüsten auf

Viele Banken in Bayern rüsten wegen der Serie an Automatensprengungen technisch auf. So werden zum Beispiel viele Geräte mit einer Technik ausgestattet, die Geldscheine einfärbt und damit unbrauchbar macht. Ebenso sichern viele Banken die Vorräume, in denen Automaten stehen, mit neuer Überwachungstechnik.