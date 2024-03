Wird eine Stromtrasse zum Todesurteil für das "Pferdeparadies"?

Charlotte und Hendrik Kiefner wohnen mitten im Paradies – und trotzdem kriegen sie derzeit kaum ein Auge zu. Zu viele dieser Wörter schwirren in den Köpfen des Ehepaars: "Dienstbarkeitsentschädigung" statt Dressur, "Bundesbedarfsplan" statt Bürstenset und "Planfeststellungsverfahren" statt Pferdepflege – seit rund drei Wochen müssen sich die Besitzer des Pferdehofs im Markt Zeitlofs mit neuen Vokabeln herumschlagen. Denn da haben sie erfahren, dass zwei neue Stromtrassen vielleicht direkt über ihren Hof laufen.

Oder besser gesagt: unter ihrem Hof, denn es geht um 30 Zentimeter dicke Erdkabel der geplanten Stromtrassen SuedWestLink und NordWestLink. "Also man liegt im Bett, macht sich die ganze Zeit Gedanken: Wird die Trasse noch verändert, bleibt sie so bestehen und schaffen wir das, wenn die so bestehen bleibt?", sagt Hendrik Kiefner, den diese Gedanken sichtlich mitnehmen.

Ehepaar gibt Jobs für Leben auf dem Pferdehof auf

Der Grieshof liegt direkt an der Grenze von Bayern zu Hessen und ist überregional bekannt als Pferdepension. Hier haben alte und kranke Pferde auf satten Weiden rund 100 Fußballfelder Platz, um ihren Lebensabend zu verbringen. Ihren Hof nennen die Kiefners liebevoll "Pferdeparadies". Ihn zu führen, ist ihr Lebenstraum. Dafür sind die Ende 30-jährigen Charlotte und Hendrik Kiefner in die südliche Rhön gezogen und haben ihre Jobs in der Nähe von Pforzheim aufgegeben. Charlotte war Tierärztin, Hendrik Polizeibeamter.

Sie haben es nie bereut: "Wir leben diesen Hof. Wir arbeiten eigentlich sieben Tage die Woche", sagt Charlotte Kiefner. "Es macht immer Laune. Es gibt keinen Morgen, wo ich denk, ich mach heute krank", sagt Hendrik Kiefner. Werden die neuen Stromtrassen nun sprichwörtlich zur Schlange im Paradies?

Grieshof ist vom öffentlichen Wassernetz abgeschnitten

Das Problem: Der abgelegene Grieshof hat keinen Anschluss an das öffentliche Wassernetz. Die Familie Kiefner und die 70 Pferde werden über einen eigenen Brunnen versorgt, der sich überwiegend aus oberflächlichen Wasseradern speist. "Das ist unsere Existenzgrundlage", sagt Charlotte Kiefner.

Allein für die Bauphase braucht der Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW circa 73 Meter Platz – und rückt dann wochenlang mit tonnenschwerem Gerät an. Wenn so viel Erdreich bewegt wird, droht der Brunnen auszutrocknen, so die Befürchtung.

TransnetBW: Trassenverlauf über den Hof sei nur "erster Vorschlag"

Ein Planungstool von TransnetBW zeigt ein Luftbild des möglichen Verlaufs der zwei unterirdischen Trassen. Auf der Skizze geht die geplante Trasse direkt über das Einzugsgebiet des Brunnens. Ist sich TransnetBW bewusst, dass sie mit diesen Plänen möglicherweise eine Existenz ruinieren?

"Tatsächlich derzeit von einer konkreten Betroffenheit zu sprechen, ginge deutlich zu weit", sagt Chris Göpfert, der als Bürgerreferent für die TransnetBW in Bayern für Gespräche mit Betroffenen zuständig ist. Es gehe darum, vor Ort die "verträglichste Lösung für Mensch, Natur und Umwelt" zu finden. Die Skizzen aus dem Planungstool seien laut Göpfert lediglich ein "erster Vorschlag einer möglichen Leitungsführung in einem zehn Kilometer breiten Korridor".