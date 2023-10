Wie echte Forscher: "Klassenzimmer unter Segeln" sticht in See

34 Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland, auch aus Bayern und Franken, stechen am kommenden Sonntag in See. Von Kiel aus werden sie mit dem dreimastigen und 50 Meter langen Segelschiff "Thor Heyerdahl" auf Reisen gehen. Geplant ist zunächst eine Segeltour zu den Kanaren. Von dort geht es über den Atlantik Richtung Antillen und Panama und wieder zurück nach Kiel. Unterwegs haben die Schüler Unterricht an Bord, helfen beim Schiffsalltag mit und lernen bei Landgängen die Umgebung kennen.

Uni Erlangen entwickelte Konzept

Bereits seit 2008 gibt es das Projekt "Klassenzimmer unter Segeln" kurz "KuS". Maßgeblich initiiert hat es Ruth Merk von der Universität Erlangen-Nürnberg, die in ihrer Doktorarbeit bei Professorin Claudia Kugelmann ein Konzept für "KuS" entwickelte. Seitdem ist auch das Segelschiff "Thor Heyerdahl" mit seiner 15-köpfigen Crew fester Bestandteil des Projekts. Ziel ist es, den Schülerinnen und Schülern nicht nur den Alltag auf hoher See näher zu bringen, sondern sie gleichzeitig mit der Geschichte, der Kultur und den unterschiedlichen geographischen Gegebenheiten verschiedener Länder vertraut zu machen, erklärt Corinna Buder vom KuS-Team.

Vulkane, Regenwald und Fische

Auf ihrer Reise werden die Jugendlichen, die unter anderem aus Nürnberg, Lauf an der Pegnitz und Aschaffenburg kommen, zunächst Station auf Gran Canaria machen. Auf Teneriffa soll dann der Vulkan "Teide" zu Fuß bestiegen und, ähnlich wie Columbus, auch die Flora und Fauna der Umgebung näher erkundet werden. Anschließend segeln sie 26 Tage lang auf hoher See Richtung Antillen quer über den Atlantik. In dieser Zeit bekommen die Schülerinnen und Schüler unter anderem Spanisch- und Portugiesisch-Unterricht, lernen, wie man fischt, und helfen der Bordcrew in der Küche, beim Segel setzen und navigieren. Bei der Station in Panama soll dann auch der Regenwald erkundet werden, sagt Corinna Buder. Es habe sich gezeigt, dass die Praxis vor Ort für die Schüler meist spannender sei als nur die Theorie im Klassenzimmer.

Teures "Klassenzimmer unter Segeln"

Wer beim "Klassenzimmer unter Segeln" dabei sein wollte, musste sich vorher bewerben. Nach einem Auswahlverfahren ging es für die Jugendlichen der 10. und 11. Klassen in die Nähe von Kiel. Dort mussten sie ihre Tauglichkeit für die lange Reise unter Beweis stellen.

Günstig ist die Teilnahme an dem halbjährigen Segeltörn nicht: Etwa 3.400 Euro pro Monat fallen an. Allerdings sind mit diesem Betrag alle Kosten gedeckt, sowohl Übernachtungen an Land als auch die komplette Verpflegung. Die hohen Gebühren sollten aber niemanden abschrecken oder ausschließen, meint Corinna Buder. Es gebe einen Förderverein, der Jugendliche unterstütze, deren Eltern sich die hohen Kosten nicht leisten könnten.

Echte Abenteuer statt Instagram und TikTok

Am Sonntag soll die "Thor Heyerdahl" nun von Kiel aus in See stechen. Ein halbes Jahr lang wohnen die Schülerinnen und Schüler dann auf See in Kojen, Mädchen und Jungen sind getrennt untergebracht.

Auch wenn das Schiff über moderne Kommunikationswege erreichbar ist: Auf WiFi und Soziale Medien müssen die Schüler die meiste Zeit verzichten. Aber auch ohne ständigen Handy-Empfang sollte bei der Reise eigentlich niemandem langweilig werden.