Baustelle Bildung: Das bewegt die BR24-User zum Schulstart

💬 Mitdiskutieren lohnt sich: Dieser Artikel im Rahmen des BR24 Projekts "Dein Argument" greift User-Kommentare zur Berichterstattung bei BR24 am ersten Schultag auf. 💬

Schüler und Lehrer in Bayern sind in ein neues Schuljahr gestartet. Der Lehrermangel ist eine der großen Herausforderungen. Mit der geplanten Anhebung der Einstiegsbesoldung von Grund- und Mittelschullehrern auf das Niveau von Gymnasiallehrern will die Koalition aus CSU und Freien Wählern die Attraktivität des Berufs steigern. Gute Bezahlung sei wichtig, finden auch mehrere Kommentatoren bei BR24.

Doch User "Teacha" befürchtet: Die Anhebung werde das Problem nicht lösen, "sondern nur verschieben". Zumal User "zukunftsbewegt" meint: "Bildung lässt sich nicht an Lehrereinkommen messen." Die Defizite seien unter anderem veraltete Schulbauten, fehlende Förderkonzepte und eine überbordende Bürokratie. Um eine Zahl zu nennen: Im KfW-Kommunalpanel 2023 – das auf Befragung der Kämmereien beruht – wird ein wahrgenommener Investitionsrückstand der Kommunen bei Schulgebäuden von 47,4 Milliarden Euro verzeichnet.

Zahlt Deutschland Lehrern zu wenig?

In der Community entsteht eine Diskussion, wie viel die Lehrer im internationalen Vergleich verdienen. Manche meinen, die Gehälter in Deutschland seien vergleichsweise gut. Der OECD-Bericht "Bildung auf einen Blick 2022" bildet den Durchschnitt der Jahresgehälter von Lehrkräften an öffentlichen Bildungseinrichtungen in der Sekundarstufe 1 unter 45 Ländern ab. Deutschland schneidet demnach beim Anfangsgehalt sehr gut ab, nur Luxemburg zahlt demnach mehr. OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher hielt damals fest: Allein die Bezahlung sei für die Attraktivität des Berufs aber nicht entscheidend.

In Finnland etwa sind die Gehälter niedriger – doch der Lehrerberuf ist begehrt. Dass dort Lehrer in der Gesellschaft viel angesehener seien, wie einige BR24-User schreiben, bestätigte auch Finnland-Kenner Hans W. Giessen Anfang des Jahres in einem WDR-Interview. So hätten finnische Lehrer mehr Freiheiten und Verantwortung. Unterschiedliche Bildungskulturen erschweren Vergleiche jedoch.

Beispiel Finnland: Zugang lieber erschweren?

Ein Vorstoß in diese Richtung – der nicht ganz neu ist – von Ludger Wößmann, Bildungsexperte und Leiter des ifo Zentrums für Bildungsökonomik in München, aus der BR24-Publikation zum Schulstart bleibt nicht unkommentiert. Sein Gedanke: Statt die Standards für den Lehrerberuf zu erleichtern, könne man auch darüber nachdenken, den Zugang zu erschweren. "Das kann dazu führen, dass gute Leute nicht mehr das Gefühl haben, da kommt jeder rein." Er rät, den Blick nach Finnland zu richten. Dort gibt es ein strenges, mehrstufiges Auswahlverfahren, auch um ein Gespür für die Bewerber zu bekommen.

BR24-User "Darnie" wünscht, an der Idee dranzubleiben. Doch andere Nutzer zeigen sich skeptisch: Man könne sich in Finnland harte Zugangsbeschränkungen leisten - so User "Mamaleone" -, weil dort sehr gute Arbeitsbedingungen für Lehrer geboten würden, also kleine Klassen, Förderkräfte, weitgehende Autonomie der Schulen etc. Andere sehen den Erfolg Finnlands durch Schulrankings belegt. Deren Pisa-Ergebnisse waren jedoch nicht immer exzellent.

Was die hohen Hürden angeht, wirft "imago" noch einen Punkt ein – die sozialen Fähigkeiten als Lehrkraft: