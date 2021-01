Heilige Drei Könige bringen auch Oberbayern Schnee

Oberbayern ist in der Nacht auf den Dreikönigstag zum Winterwunderland geworden. Bis ins Flachland fiel Schnee. Die Räum- und Streudienste sind seit den Morgenstunden im Einsatz. Immer wieder muss die Polizei zu Karambolagen ausrücken, immer wieder sorgen Rutschunfälle für Behinderungen.

Verkehr und Unfälle: Polizei rät, auf unnötige Fahrten zu verzichten

Auf den Straßen war die Lage am Morgen aufgrund des Feiertags entsprechend ruhig – zudem galt ja bis 5 Uhr die coronabedingte Ausgangssperre. Auf schneeglatten Straßen sind dennoch mehrere Unfälle passiert – zum Beispiel auf der A8 am Irschenberg, der A92 bei Freising und der A93 bei Brannenburg. Laut Polizei gingen aber alle weitgehend glimpflich aus.

Auf der A8 südlich von München geriet in Höhe Sauerlach ein Kleintransporter auf Schneeglätte ins Schleudern und überschlug sich neben der Autobahn. Auch hier blieb der Fahrer unverletzt. Kurz vor 9 Uhr wurde gemeldet, dass auf der B472 zwischen Fürstenfeldbruck und Grafrath ein Lkw quer steht. Aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse rät die Polizei, auf unnötige Fahrten zu verzichten.

Im Bahnverkehr läuft in Oberbayern weitgehend alles nach Plan. Nur die DB Regio meldete am späten Vormittag eine Weichenstörung zwischen Rohrbach und Pfaffenhofen, die Verspätungen von bis zu 20 Minuten zur Folge hat. Bei der Münchner S-Bahn zickte am Morgen eine Weiche auf der Linie S8 bei Seefeld-Hechendorf.

Über Nacht bis zu 15 Zentimeter Neuschnee

In Oberbayern hat es in vielen Regionen zwischen einem und fünf Zentimetern Schnee. In Mühldorf am Inn und am Hohenpeißenberg sind am Vormittag acht Zentimeter gemessen worden, in Garmisch-Partenkirchen und Chieming sieben. In München liegen fünf Zentimeter Schnee, in Weihenstephan vier. Gertesried meldete am Morgen fünf Zentimeter Schnee, Oberhaching vier. In Wasserburg am Inn und Waakirchen hat es mehr geschneit, hier sind es elf Zentimeter Schnee, in Kreuth gar 15.

So wird das Wetter in den kommenden Tagen

Heute schneit es tagsüber noch weiter, da können noch einmal drei bis sechs Zentimeter draufkommen, an den Alpen etwas mehr. Morgen beruhigt sich das Wetter wieder. Viele Wolken ziehen durch, es sind nur noch einzelne Schneeflocken möglich. An den Alpen lockern die Wolken auf und die Sonne kommt dazwischen raus.