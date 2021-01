Nicht vom zugefrorenen Spitzingsee aufs Glatteis führen lassen

Auch in Oberbayern liegen die Temperaturen in der Nacht unter null Grad, tagsüber kaum darüber. Weiher und Seen gefrieren zu. Doch erst wenn die Eisfläche mindestens 15 Zentimeter dick ist, sei sie sicher, warnt die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Das ist am Spitzingsee im Landkreis Miesbach der Fall. Der See liegt zudem in 1.084 Meter Höhe. Dort ist es nachts deutlich kälter. Deshalb konnten sich auch am Montag wieder Hunderte unbesorgt auf dem Eis vergnügen.

Zur Sicherheit bei zuständiger Kommune nachfragen

Doch nicht überall ist das Eis so dick wie am Spitzingsee. Wer auf eine Eisfläche will und sich nicht sicher ist, soll seine Kommune anrufen, denn die entscheidet, ob eine Eisfläche freigegeben wird – oder eben nicht. Im Landkreis Starnberg sind derzeit mehrere kleine Gewässer wie der Maisinger See oder der Deixlfurter See nur mit einer etwa drei Zentimeter dünnen Eisschicht belegt. Hier sollte man kein Risiko eingehen, so die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft.

Rettungsaktion im Landkreis Mühldorf am Neujahrstag

Besonders gefährlich wird es, wenn man dünnes Eis nicht erkennt. 2017 brach ein Rosenheimer durchs Eis am Chiemsee, obwohl die Eisschicht an einigen Stellen bis zu zwölf Zentimeter dick war. Und 2009 brach eine Mutter samt Kinderwagen auf dem Wörthsee im Landkreis Starnberg ein. In diesem Jahr mussten am Neujahrstag Dutzende Rettungskräfte im Landkreis Mühldorf ausrücken, weil ein Kind ins Eis eingebrochen war. Doch glücklicherweise konnte sich das Kind selbst retten.