Warnung vor Glatteis im Osten Bayerns

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor gefrierendem Regen in einigen Landkreisen Niederbayerns sowie dem östlichen Oberbayern.

Regen gefriert am eiskalten Boden

Demnach zieht in der Früh und am Vormittag von Südwesten zeitweise Regen durch, der am Boden gefriert.

Die amtliche Unwetterwarnung (Warnstufe 3) gilt für die niederbayerischen Landkreise Rottal-Inn, Deggendorf, Kreis und Stadt Passau, Freyung-Grafenau und Regen. Für Oberbayern gilt die Warnstufe 3 in den Landkreisen Altötting, Mühldorf am Inn und Traunstein.

Wetterdienst rät von Fahrten ab

Der Wetterdienst empfiehlt für diese Regionen: "Vermeiden Sie Aufenthalte im Freien. Passen Sie Ihr Verhalten im Straßenverkehr den Straßenverhältnissen an, oder vermeiden Sie Fahrten. Rechnen Sie mit Beeinträchtigungen auf allen Verkehrswegen bis hin zu Sperrungen oder Schließungen."

Wenn Fahrten unternommen werden müssten, sollte möglichst vollgetankt werden, so der DWD und Decken sowie warme Getränke mitgenommen werden.

Bisher keine hohe Unfallzahl bekannt

Bisher blieb die Situation auf den Straßen Ostbayerns jedoch relativ entspannt. Die Polizeipräsidien Niederbayern und Oberpfalz stellen noch keine besonders hohe Zahl von Unfällen fest, wie Polizeisprecher mitteilten.

Geringere Glättegefahr auch in weiteren Regionen Bayerns

Für einige Landkreise in der Oberpfalz, den östlichen Teil Oberfrankens sowie Erding und Freising, warnt der DWD derweil ebenfalls vor Glätte (Warnstufe 2). Hier sollte laut dem Wetterdienst das Verhalten im Straßenverkehr ebenfalls angepasst und Verzögerungen sowie Behinderungen im Verkehr mit einkalkuliert werden. Die Warnung gilt vorerst noch bis in den späten Morgen, teils auch bis zum frühen Mittag.

Am Alpenrand und im nördlichen Schwaben muss ebenfalls mit geringer Glätte gerechnet werden (Warnstufe 1).

Der DWD rechnet jedoch mit einer Entspannung der Lage: Im Laufe des Vormittags sollen die Temperaturen steigen und somit das Glatteis schmelzen. Erst in der Nacht zu Donnerstag könnte es auf manchen Straßen in Süd- und Ostbayern wieder zu Glatteis kommen.