Lokale Unwetter zu Wochenbeginn und Saharastaub über Bayern

Lange war es trocken in Bayern mit einer nur moderaten Wärme tagsüber und verhältnismäßig kühlen Nächten. Damit ist es nun vorbei. Der Tag heute begann noch kühl, bescherte uns dann aber zum Nachmittag hochsommerliche Temperaturen bis teils über 30 Grad. Dabei gab's passend zum Sonntag perfektes Ausflugswetter mit mehr als 16 Stunden Sonnenschein.

"Tropennächte" in Bayern

Zur neuen Woche stellt sich die Großwetterlage weiter um. Ab Montag gelangt zwischen hohem Luftdruck im Mittelmeer und Westeuropa-Tiefs zwar weiterhin sehr warme, doch zugleich zunehmend feuchte Luft nach Bayern. Die Nächte werden nun spürbar milder als bisher, mancherorts wie in der Untermain-Region rund um Aschaffenburg mit Tiefstwerten nahe 20 Grad – unter den Experten als Tropennacht bezeichnet. Die Tage bringen uns eine schwüle Treibhausatmosphäre mit Nachmittagstemperaturen von meist 27 bis 33 Grad. Unterm Strich bleibt es nicht unfreundlich und wir dürfen immer wieder längere sonnige Abschnitte genießen.

Lokale Unwetter ab Montagmittag

Nach Stunden längeren Sonnenscheins brodelt es dann aber am Himmel. Blumenkohlwolken entstehen, die sich zu örtlichen Schauern und Gewittern weiterentwickeln. Diese haben besonders in der zweiten Tageshälfte Unwetterpotenzial. Alles ist dabei, vom Wolkenbruch über größeren Hagel bis hin zu Sturmböen. Leider alles sehr lokal und prognostisch oft erst wenige Stunden vorher in den Griff zu bekommen.

Die gute Nachricht: Die über Wochen gewachsene Gefahr einer großen Sommerdürre in Bayern ist erst einmal abgewendet. Ganz gebannt ist sie freilich nicht, dafür bräuchten wir flächendeckende und länger anhaltende Regenfälle. Und die sind nach wie vor nicht in Sicht.

Saharastaub über Bayern

Die südwestliche Luftströmung, mit der die schwül-warme Luft heranströmt, serviert uns ab Montagabend ein Gastgeschenk aus der algerischen Sahara. Der Wüstenstaub hält sich voraussichtlich bis Donnerstagabend über Bayern. Die Trübung entsättigt das Himmelsblau zu einem Blassblau, um die Sonne herum ist der Himmel weißlich - die Sonne hat einen "Hof", sagt der Experte. Dieses Phänomen ist zu den Sonnenauf- und untergangszeiten besonders ausgeprägt.

Der Höhepunkt der atmosphärischen Staubbelastung tritt voraussichtlich Donnerstag früh ein. Dann könnten unsere Autos von einem beige-grauen Schleier überzogen sein. Da hilft dann nur der Weg in die Waschstraße, oder alternativ zum nächstgelegenen Gewitter.

Grafik: Bayernkarte - Wetterwarnungen des DWD

Welche Gebiete des Freistaats zu Wochenbeginn von Wetterwarnungen betroffen sein werden, können sie dann auf der DWD-Warnkarte sehen.