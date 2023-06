CDU: Pechsteins Auftritt in Uniform - Polizei prüft Vorfall

Der Auftritt der fünfmaligen Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein auf dem CDU-Grundsatzkonvent sorgt für Diskussion: Ist es erlaubt, dass die Bundespolizistin bei der parteipolitischen Veranstaltung in Uniform ans Rednerpult trat? Durfte sie sich in Uniform zur Asylpolitik äußern - so wie sie es getan hat?

"Die Bundespolizei hat am Samstagmittag von dem in Rede stehenden Vorgang erfahren und unverzüglich eine dienstrechtliche Prüfung eingeleitet", antwortet das Bundespolizeipräsidium auf BR24-Anfrage. Die Pressestelle ging dabei nicht auf einzelne Aspekte ein. Zur Debatte steht Folgendes:

Pechstein kam in Uniform zum CDU-Grundsatzkonvent

Claudia Pechstein war am Samstag zum CDU-Grundsatzkonvent geladen - unter dem Aspekt, Impulse aus der Zivilgesellschaft zu erhalten. "C. Pechstein sollte ihre Perspektive zu Sport und Ehrenamt beitragen", schreibt Karin Prien, Schleswig-Holsteins Bildungsministerin und stellvertretende Parteivorsitzende, auf Twitter.

Die CDU ist gerade dabei ein neues Grundsatzprogramm zu entwickeln, das Anfang Mai 2024 bei einem Bundesparteitag verabschiedet werden soll. Der Konvent in Berlin gehörte zum Prozess, um dieses Programm zu erarbeiten.

Die Bundespolizistin Pechstein kam in Uniform zur Veranstaltung und begann ihre etwa siebenminütige Rede zwar damit, dass sie "hier in erster Linie für den Sport" stehe. So sprach sie sich für eine Stärkung des Vereins- und Schulsports ein. Doch danach äußerte sie sich zur Asylpolitik. Sie mahnte auch Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber an. Das sorge für mehr Sicherheit im Alltag. Öffentliche Verkehrsmittel "ohne ängstliche Blicke" nutzen zu können, gehöre zu Problemen, die besonders Ältere und Frauen belasteten. Verbesserungen dort sollten wichtiger sein, "als darüber nachzudenken, ob wir ein Gendersternchen setzen oder ob ein Konzert noch deutscher Liederabend heißen darf oder ob es noch erlaubt ist, ein Zigeunerschnitzel zu bestellen", sagte Pechstein.

Pechstein ist selbst politisch aktiv und war 2021 für die CDU Treptow-Köpenick als Bundestagskandidatin angetreten, zog jedoch nicht ins Parlament ein.